Godt makkerskab giver vind i sejlene for Solrødvirksomhed

- Det startede jo egentlig med, at min far havde VVS-firma i Gammel Hastrup, hvor jeg først var i lære og siden fik job. Jeg har også altid selv haft et stærkt selvstændighedsgen, så derfor var det helt naturligt, at jeg skulle have mit eget CVR-nummer, fortæller Henrik Winther Karlsen.

- Vi er optaget af at være en attraktiv kommune for virksomheder, og vi har fx valgt at friholde erhvervslivet fra den særlige erhvervsskat, dækningsafgiften, derfor glæder det mig naturligvis også, når virksomheder vælger at rykke teltpælene op og flytte til Solrød Kommune, siger borgmester Niels Hörup, som også glæder sig over, at han på besøg hos de lokale virksomheder får et kig ind i hverdagens maskinrum, der gør, at kommunen bedre kan understøtte virksomhedernes vækst og udvikling.