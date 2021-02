Se billedserie Lokale virksomhedsbesøg giver eleverne en enorm motivation for faget, siger Mads Bernhard Utoft, som underviser i erhvervsøkonomi på Greve Gymnasium

Godt lokalt makkerskab

Sydkysten - 15. februar 2021

Det er fantastisk at have samarbejdspartnere lige udenfor døren, fortæller Mads Bernhard Utoft om det samarbejde, som Greve Gymnasium nu i en årrække har haft med det lokale bryggeri Alefarm Brewing.

Mads Bernhard Utoft underviser i erhvervsøkonomi og idræt på Greve Gymnasium, og det var økonomifaget, der bragte Mads og hans elever sammen med Alefarm Brewing for et par år siden.

- Vi får næsen op af bøgerne på denne her måde og åbner dørene ud til den virkelighed, vi læser og taler om i klasselokalerne på Rådhusholmen. Det giver eleverne en enorm motivation for faget, siger Mads Bernhard Utoft.

Han fortæller, at eleverne typisk får en konkret problemstilling, de arbejder med både før, under og efter et virksomhedsbesøg. Hos Alefarm Brewing kan det for eksempel handle om markedsføring og strategi, og om hvordan en virksomhed bedst når en målgruppe som gymnasieelever.

- Ved et besøg som dette kan eleverne se en direkte anvendelse af den viden, de kommer med fra skolebænken, og dét efterspørger de. Her får de lov at snuse til de ting, de kommer ud og skal læse eller arbejde med, når de er færdige med gymnasiet, fortæller Mads Bernhard Utoft og nævner, at også det lokale, blomstrende erhvervsliv og iværksætteri er blandt grundene til, at erhvervsøkonomi er et enormt populært fag på gymnasiet.

Hele 100 af de i alt 350 elever i 3.g på Greve Gymnasium i år har faget som enten valgfag eller som del af den såkaldte studieretning, der hedder International Business. I denne studieretning får elevernes interesse for eksempelvis erhvervsøkonomi lov at præge de øvrige fag, så man i danskfaget for eksempel arbejder med reklamer og markedsføring, i engelsk har man inviteret en kommunikationskonsulent indenfor, og i kemi kan eleverne blive klogere på ølbrygning. Alefarm Brewing har da også haft besøg af både en kemi- og biologilærer fra Greve Gymnasium.

Men hvorfor egentlig tage tid ud af en travl kalender, når man er direktøren for Alefarm Brewing? Kasper Tideman fortæller:

- Det synes jeg, jeg har en forpligtelse til. Jeg har været selvstændig i 22 år, og vil gerne sprede det gode budskab, at hvis man brænder for noget og sætter sig noget for, så er det muligt at lykkes med det, siger Kasper Tideman, som stiftede bryggeriet i 2015 og flyttede det fra St. Salby til Greve i 2018. Alefarm Brewing har i dag ni ansatte og er et af de mest eksporterende, små bryggerier i Danmark. Hele Europa aftager de populære øl, som også når så fjerne markeder som Sydkorea og Australien.

Kasper Tideman har boet en årrække i San Francisco på den amerikanske vestkyst, hvor han blandt andet besøgte mange små lokale bryggerier og smagte på øllen der.

- Dér oplevede jeg, hvor meget lokalmiljøet betyder for amerikanerne, og hvor loyalt man orienterer sig i det lokale. Hvis naboen åbner en isbutik, jamen så støtter man! Når jeg åbner dørene for vores lokale gymnasium, er det jo også et forsøg på at inddrage lokalmiljøet i vores aktiviteter. Det giver en lokal forankring, som er positiv, og jeg er meget inspireret af de gode oplevelser, jeg havde i USA, fortæller Kasper Tideman, der i øvrigt selv har en baggrund som underviser på Copenhagen Business School

- Jeg synes også, det er spændende at formidle. Det er en svær, men fed udfordring, fordi det er nyt hver gang. Og så er det dejligt at møde de ambitiøse, nysgerrige unge mennesker, lyder det fra bryggeri-direktøren.

At Kasper Tideman er en god formidler, er der ingen tvivl om, hvis man spørger den professionelle underviser fra gymnasiet:

- Han er totalt i øjenhøjde med eleverne. Den ene dag snakker han med store kanoner i erhvervslivet - den anden dag inviterer han vores elever indenfor og anerkender dem og deres viden. Han ved lige, hvordan man skal snakke med dem, fortæller en begejstret Mads Bernhard Utoft, der selv står i spidsen for en nyt fagligt tilbud på Greve Gymnasium. Fra næste skoleår til august bliver et nyt hold det første, som skal have valgfaget organisation, der blandt andet vil handle om organisationsteori, ledelse, kommunikation og projektledelse.

- Eleverne er sultne på fag, hvor de som her kommer ud i den virkelige verden og får deres viden og kompetencer fra klasselokalet i spil. Det er derfor, det er forrygende at have lokale samarbejdspartnere som Alefarm Brewing, lyder det fra Mads Bernhard Utoft og Greve Gymnasium.