Se billedserie 29-årige Metin Dalsgaard Hassan Hjelt sætter pris på hjemmehyggen sammen med sin kone og to dejlige børn, en dreng og en pige. Privatfoto.

Godt kammeratskab trækker venner til Solrød-hold

Sydkysten - 05. maj 2019 kl. 11:07 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solrød er ved at få en ændret rolle i serie 1, og det er en 29-årig spiller stærkt medvirkende til.

Det er således i høj grad som følge af Metin Dalsgaard Hassan Hjelts evner på midtbanen hos Solrød FC, at serie 1-holdet er gået fra blot at overleve i serie 1 til at have en mulighed for oprykning.

- Jeg søger at styre mine medspillere på bedste vis og guide dem på bedste vis, siger den 29-årige midtbanespiller beskedent.

Han adskiller sig lidt fra holdets øvrige spillere. Han er således ikke en spiller, der kommer fra Solrød og er blev udviklet i SFC som mange af de øvrige spillere, og han er samtidig lidt ældre end gennemsnittet på det meget unge hold.

- Jeg er virkelig glad for at spille i klubben, selv om jeg bor i Hvidovre. Jeg og et par venner fra Københavnsområdet tager sammen til træning og kampe i Solrød, fordi vi befinder os så godt i klubben. Det er det dejlige kammeratskab og den gode holdånd, der trækker for os, hvortil kommer, at klubben har gode faciliteter.

Oprindelig blev der spillet for at overleve i den stærke serie 1, men nogle glimrende resultater har ændret på det.

- Senest spillede vi 2-2 mod et af topholdene, Fårevejle, hvor den gode moral viste sig ved, at vi fik vendt 2-0 til 2-2. Med en sejr i den næste kamp, der er 3. maj hjemme mod Raklev, som på 5.pladsen har 23 point ligesom os, kan vi begynde at kigge mod oprykning, da vi kun har fire point op til 3.pladsen og en mulig oprykning, siger den dygtige midtbanespiller.

Han har samtidig noteret sig, at opbakningen er blevet stadig større, efterhånden som resultaterne og også vejret er blevet bedre.

- Det er med til at gøre det så tilfredsstillende at spille for Solrød FC, lyder det fra Metin Dalsgaard Hassan Hjelt, der sædvanligvis skynder sig hjem, for hjemme venter hans kone og to dejlige børn, en dreng og en pige.