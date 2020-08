Godshotel Lager & Transport er en hurtigt voksende aktør inden for lager, pakning og transport i Danmark, og virksomheden får med sin placering i Ventrupparken en attraktiv beliggenhed kun 25 km. fra København centrum

Godshotel flytter ind hos Logicenters i Greve

Greve: Godshotel Lager & Transport er en hurtigt voksende aktør inden for lager, pakning og transport i Danmark, og virksomheden får med sin placering i Ventrupparken en attraktiv beliggenhed kun 25 km. fra København centrum. Selve logistikejendommen er på to etager med et samlet areal 30.142 m2.

- At Godshotel har valgt at flytte ind i Greve understreger, at Logicenters forstår at udvikle og levere logistikfaciliteter i topklasse på attraktive adresser. Ejendommen i Greve har alle de egenskaber, som kræves for at drive moderne og effektiv logistik ikke mindst med en adresse tæt på E20 motorvejen og København. Vi glæder os til at kunne byde Godshotel velkommen, siger Thomas Petersen, Commercial Manager, Logicenters.

- Vi har oplevet en meget stærk vækst, siden vi samlede vores aktiviteter i Greve, og det var naturligt for os at udvide yderligere i området, da vi fik muligheden. Vi har haft en god dialog og fået god rådgivning af Thomas Petersen og hans team i Logicenters og fundet en løsning, der passer os perfekt, ikke mindst fordi vi har kunnet sikre os muligheden for at udvide på grunden, siger Martin Dibbern, Logistikdirektør i Godshotel.

Logicenters, der udvikler og forvalter logistikfaciliteter over hele Norden, ejer yderligere to logistik-ejendomme i Greve, hvoraf den ene er direkte nabo til Godshotels nye faciliteter, mens den anden ligger få hundrede meter væk på Greve Main. Derudover er Logicenters solidt etableret på Sjælland med adskillige ejendomme i Køge, Ishøj og Vallensbæk.