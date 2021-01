Gode gerninger. PR-foto

Gode gerninger i Ishøj hjælper børn i Syrien

Sydkysten - 29. januar 2021 kl. 13:37

IShøj: Tegn en tegning til de ældre på det lokale plejehjem, saml skrald omkring din skole eller bag en kage til en, du holder af. Det er opfordringen, når DR Ramasjang, Friluftsrådet, FDF og landets biblioteker samler ind til Danmarks Indsamling 2021 sammen med de yngste danskere - en tilbagevendende hjælpeaktivitet, der hidtil har engageret tusindvis af landets børn.

Fra den 11. januar og frem til Danmarks Indsamling den 6. februar udløser hver god gerning en donation på 20 kroner fra Novo Nordisk Fonden. Pengene går til et Røde Kors støttet projekt i Syrien til gavn for krigsramte børn og unge.

Tiden med corona er generelt svær for mange, og det giver i år en endnu større mulighed for at gøre en forskel for andre i sit lokalmiljø.

Gør en forskel der, hvor du er

Kulturium Bibliotek i Ishøj er med og rækker ud til kommunens institutioner med opfordringen om at deltage. Anne Kathrine Steen Cauchi er børnebibliotekar på Kulturium Bibliotek og kontaktperson for de skoler og institutioner, der gerne vil deltage:

- Børnene i Ishøj har før været med i kampagnen, og var dengang blandt dem, der lavede allerflest gode gerninger i hele landet, så selvfølgelig skal de være med igen i år. Og i år er det særlig vigtigt at være med, fordi der netop nu er mange mennesker, som faktisk har brug for en god gerning. Og det er både nemt og sjovt at være med. Biblioteket kan hjælpe på flere måder. F.eks. hvis man vil vide noget om de dyr, man gerne vil hjælpe, finde en kageopskrift, hvis man vil give nogen en lækker kage, og selvfølgelig har vi en masse gode historier, man kan læse højt for andre, siger Anne Kathrine Steen Cauchi.

På ishojbib.dk kan du holde sig opdateret på mulighederne for at benytte biblioteket. Bemærk at det under nedlukningen fortsat er muligt at reservere og afhente materialer i specifikke tidsrum - også det kan du læse mere om på bibliotekets hjemmeside. Hvis I er en skole eller institution der ønsker at deltage, kan I kontakte Anne Kathrine Steen Cauchi på ankca@ishoj.dk.

Registrer din gode gerning

Det er vigtigt at registrere sin gode gerning, så den kan udløse en donation. Det gør du på dr.dk/godegerninger, hvor du også kan læse mere om projektet. Herfra kan du også printe dit velfortjente godhedsdiplom.

10 bud på gode gerninger:

o Indsaml noget skrald

o Hjælp dyrene i naturen / haven

o Hjælp din nabo

o Bag en kage til en, du vil glæde

o Ring / skriv til dine bedsteforældre

o Send en hilsen til nogen på et plejehjem

o Hjælp nogle nybagte forældre

o Gå en tur med en ven / nabo / familiemedlem

o Gør en tjeneste for nogen'

o Læs en historie højt for et andet barn

Danmarks Indsamling 2021

Danmarks Indsamling er et samarbejde mellem DR og 12 danske organisationer.

Danmarks Indsamling 2021 sætter fokus på coronakrisens børn.

Novo Nordisk Fondens donation går til et Danmarks Indsamlings-projekt i Syrien. Projektet administreres af Røde Kors og bidrager aktivt til FN's Verdensmål. Røde Kors støtter krigsramte børn og unge i Syrien med at genopbygge deres mentale og fysiske sundhed samt styrke deres evne til at skabe sig en bedre fremtid.

Læs mere om Danmarks Indsamling 2021 på danmarksindsamling.dk