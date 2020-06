Gode bud modtages: Kommunen skal have brugt 1,9 millioner i en fart

Forvaltning: Kom med de gode idéer

Det er ingen hemmelighed, at forvaltningen gerne havde set, at der var længere tid til at planlægge de aktiviteter, som kommunen har fået 1,9 millioner kroner til af Børne- og undervisningsministeriet.Sådan lyder meldingen fra Jakob Thune, direktør for kultur og fritid i Greve Kommune.- Det er en god idé, at vi har fået pengene, men det bliver en udfordring at få dem brugt. Det ville være ærgerligt, hvis vi var nødt til at betale pengene tilbage, siger han.- Det er lidt den omvendte verden, for normalt har vi mange idéer til aktiviteter men for få penge, siger han.Han forklarer, at der i øjeblikket arbejdes på højtryk for at få gjort foreninger og klubber rundt om i kommunen opmærksomme på muligheden for at sætte ekstra sommeraktiviteter i søen.- Vi har heldigvis også nogle foreninger, som selv har henvendt sig for at høre om mulighederne, siger Jakob Thune.Han håber, at endnu flere vil melde sig på banen.- Vi er klar til at lytte på gode idéer fra foreninger og klubber, som kan få pengene til at arbejde for kommunens unge.- Sidder man som privat og har en idé til aktiviteter, så lytter vi også gerne til det, siger han.- Med hensyn til private ved vi ikke helt, hvordan det kan arrangeres, og det må vi vurdere hen ad vejen. Men vi vil hellere have mange idéer på bordet, som vi kan arbejde videre med, siger han.Har man en god idé til lokale fritidsaktiviteter, så er man velkommen til at kontakte kultur- og fritidsforvaltningen på kulturogfritid@greve.dk eller ringe til Greve Kommune på 43979797.