Goddag til en gammel kending

- Vi er flere i byrådet, der allerede kender Morten rigtig godt, fordi han tidligere har været en del af byrådet. Jeg kender Morten som en meget engageret politiker, og på byrådets vegne ønsker jeg ham hjerteligt velkommen tilbage i byrådet. Samtidig vil jeg gerne takke for hans store engagement i byrådsarbejdet. Vi har ikke altid været enige, men vi har altid haft et rigtig godt samarbejde og en god tone imellem os, og jeg har meget stor respekt for ham, siger borgmesteren.

- Det var fire spændende år, da jeg sidst var en del af byrådet, og jeg har glædet mig rigtig meget til at kaste mig over byrådsarbejdet igen. Jeg brænder for hele paletten af politiske områder, men som far til tre børn på 2, 4, og 7 år har jeg en særlig interesse i dagtilbuds- og skoleområdet, som jeg jo også har personlige erfaringer med gennem mine børn, siger Morten Scheelsbeck.