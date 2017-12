Der var mange gode, tætte opgør i indeturneringen arrangeret af Karlslunde IF. Her er det Store Kugler i den rød/hvide dragt og Kiffen med hvid trøje.

God dag for firmahold med indendørs fodbold

Det viste sig tydeligt, da Karlslunde IF havde arrangeret en indendørs turnering for firmahold.

I alt 10 hold var tilmeldt: Meny Karlslunde, Tømrerfirmaet Steen Jensen med to hold, Store Kugler, Baker Street, Demskov El, Byens Tømrerentreprise, "Kiffen" - restauranten i Karlslundehallen og Sportmaster med to hold.

Pigerne fra Meny kæmpede godt, og det lykkedes dem at score eneste damemål i turneringen. Det rakte ikke til at komme i slutspillet, hvor det blev Demskov EL, Store Kugler og de to hold fra Sportsmaster, som skulle fordele de fire bedste pladser.

Finalen

I finalen mødte Sporstmaster 2 holdet fra Store Kugler. Det også til en spændende kamp, og efter de ni minutter stod det klart, at Sportsmaster 2 blev turneringens vinder og Store Kugler blev en flot nummer to. Efter overrækkelse af pokaler og de øvrige præmier, blandt andet hurtigste mål scoret efter ni sekunder af Demskov El og turneringens spiller Christian Larsen fra Sportsmaster 2, havde de to hold fra Sportsmaster åbenbart ikke brugt alle kræfter og arrangerede et Sportsmaster-opgør. Her blev det til en sejr til Sportmaster 1 på 5-2, og dermed slog turneringens nummer fire altså turneringens nummer et. Sådan er fodbold også.