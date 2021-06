Gløder fra brændeovn startede brand

En glød sprang fra en brændeovn og ned i brændekurven, som stod umiddelbart ved siden af brændeovnen. Det betød, at der gik ild i et par brændekævler, som den 84-årige beboer i huset på Krogager i Greve forsøgte at slukke med vand.

Midt- og Vestsjællands Politi fortæller, at man fik anmeldelsen klokken 7.06 onsdag morgen, og at der blev sendt brandbiler og en ambulance til stedet. De fortæller, at branden hurtigt kom under kontrol, og at der ikke skete nogen skade på ejendommen - udover noget vand, der skal tørres op. Politiet oplyser, at manden blev hjulpet af sin nabo.