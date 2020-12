Den nye politiaftale sikrer en ny Nærpolitistation Ishøj, hvilket længe har været et lokalt ønske. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Glæde over nærpolitistation: Giver mere tryghed

Sydkysten - 16. december 2020 kl. 11:38 Af Søren Schaadt Larsen og Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Ishøj er blandt de kommuner, som får en ny nærpolitistation.

Det står klart, efter der er indgået en ny politiaftale på Christiansborg.

Både Ishøj Byråd og Ishøj Bycenter har tidligere skrevet til justitsministeren for igen at få en nærpolitistation i Ishøj. Det har man ikke haft siden 2015.

Men det er der altså udsigt til nu, og det glæder borgmester Ole Bjørstorp (S).

- Det har en stor symbolværdi over for borgerne. I det øjeblik, der kommer en nærpolitistation til til kommunen, så giver det en følelse af større tryghed, siger han og understreger, at det også er tiltrængt. For selvom antallet af anmeldelser er faldet, så er der fortsat problemer med grov kriminalitet som afbrænding af biler og bandekonflikter i Ishøj, siger borgmesteren.

- Det er jeg sikker på, at en nærpolitistation kan være med til at løse, siger han.

Placering ukendt Præcist hvor den nye nærpolitienhed i Ishøj skal placeres er dog ikke fastlagt endnu.

Ønsket har været at få den placeret i Ishøj Bycenter, som har lovet at etablere egnede lokaler, og den ide er borgmesteren fortsat tilhænger af.

- Den skal ligge meget centralt, der skal være mange mennesker, og det er der i vores bycenter, siger han.

Centerledelsen i Ishøj Bycenter har da også udtrykt ønske om en ny nærpolitistation. I oktober skrev centerledelsen til byrådet, at de fik flere og flere henvendelser fra borgere, der var utrygge ved at færdes i centret, blandt andet på grund af hashhandel.

Skal tættere på Idéen med de nye nærpolitienheder er, at politiet bliver mere fysisk tilgængeligt og kommer tættere på borgerne lokalt.

Nærpolitienhederne vil være base for lokalpolitiet i det pågældende område og have åbent for fysiske henvendelser mindst 15 timer om ugen. Og det er nok til at skabe større tryghed, mener Ole Bjørstorp.

- Den tætte kontakt med politiet er fantastisk vigtig, forklarer han og nævner, at politiet på den måde får tættere kontakt med borgere og kommune - og dermed en bedre føling med, hvad der foregår i området.

Detaljer skal på plads Nærpolitienhederne vil have en bemanding på minimum fem politiårsværk pr. enhed, så der - ud over bemandingen af nærpolitienhederne i åbningstiden for fysiske henvendelser - sker en styrkelse af det øvrige lokale politiarbejde i området.

Det vil være op til den enkelte politikreds - for Ishøjs vedkommende er det Vestegnens Politi - at vurdere, hvordan åbningstiden bedst fordeles henover ugen ud fra de lokale forhold.

Nærpolitienheden kan desuden anvendes som supplerende arbejdssted for beredskabet, så beredskabspatruljerne ikke behøver at vende tilbage til politigården i Albertslund, når de eksempelvis skal foretage mindre afhøringer eller holde pauser mv.

Det betyder, at beredskabspatruljen kan blive i lokalområdet i løbet af vagten.