Udligningsreformen gav plads til at opfylde ønsker i Ishøj.

Send til din ven. X Artiklen: Glæde i byråd: For en gangs skyld var sparekataloget pakket væk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Glæde i byråd: For en gangs skyld var sparekataloget pakket væk

Sydkysten - 13. oktober 2020 kl. 18:58 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Sparekataloget var - for en sjælden gangs skyld - pakket væk, da Ishøjs byråd andenbehandlede 2021-budgettet.

Måske anden gang - Det er vist kun anden gang, det sker, de sidste 20 år, lød det fra borgmester Ole Bjørstorp (S), efter flere byrådsmedlemmer havde påpeget det positive i, at man for en gangs skyld ikke behøvede at spænde livremmen ind hos kommunens mange institutioner.

- Det er altid sjovere at gå til forhandlinger, når der ikke skal spares, lød det fra SFs Sami Deniz, mens Ole Wedel-Brandt fra Enhedslisten kunne uddybe:

FAKTA - budgettet 2021 bliver Cykelår (indkøber af elcykler) - 125.000 kr.

Reparation af stisystemer - 200.000kr.

20 kr. for adgang til svømmehallen (pensionister gratis indtil kl. 10.00, sådan er ordningen i dag) - 830.000 kr.

Opstart til museumsbygning/Thorsbro Vandværk i samarbejde med Kroppedal - 350.000 kr.

Sydkystens Sejlklub, færdiggørelse af klubhus og køkkenfaciliteter - 400.000 kr.

Den budgetlagte legeplads på Bredkærgård skal indeholde et hjørne til brug for borgere med handicap.

Frivillige tilbydes arbejde i forbindelse medløsning af arbejdsopgaver på biblioteket.

Arbejde på og omkring Ishøj Stadion - 75.000 kr.

Sang- og musikaktiviteter på Kultur-skolen - 100.000 kr.

Familieklasser på Vejlebro- og Gildbroskolen - 460.000 kr.

Minimumsnormeringer i dagtilbudene senest i 2024.

Ny SFO og faciliteter ved Vibeholmskolen. pga. støjvoldens opførsel.

Styrkelse af samarbejdet med forældrene til børn i børnehaverne (før indskolingen).

”Godt på vej” og ”Styrket samarbejde mellem hjem og dagtilbud” styrkes - 350.000 kr.

Ekstra rengøring (hovedrengøring) til borgere, visiteret til praktisk hjemmehjælp - 620.000 kr.

Ældreboliger laves til plejeboliger - 800.000 kr.

Aktiviteter for beboerne på Kærbo - 350.000 kr.

Gratis omsorgspladser til borgerne efter hospitalsophold - 540.000 kr.

Covid-rengøringsniveau i skoler og i daginstitutioner fastholdes.

Mulighed for supercykelsti til Taastrup undersøges

Ønsker en mere generel brug af støjdæmpende asfalt.

Pulje til undersøgelse af trafiksikkerhede - 300.000 kr.

Flere bænke og affaldsbeholdere i byrum - 100.000 kr.

Flere ladestandere til private elbiler - 100.000 kr.

Flere hjemmearbejds-pladser - 585.000 kr.

Byggesagsgebyrer fjernes fra private - 221.000 kr.

Undersøgelse af mere solenergi i offentlige bygninger.

Styrke samkørsel via APP (nabogo) - 210.000 kr.

Undersøg om kommunen kan ydetilskud til affaldssortering i boligforeninger.

Ekstra parkering til varevogne - 200.000 kr.

Oasers i nærmiljøet, hvor folk normalt er - 200.000 kr.

Babylounge i bycentret med et kommunalt tilskud.

Undersøgelse af mulig omlægning af bus 120 til at dække Torslunde, Solhøj mv.,

Krav om ungdomsboliger i nybyggeri

”Offentligt-Privat Samarbejde” til vedligeholdelse af kommunens veje, fortove, grønne arealer og beplantninger, styning af træer, buske mv.

Plejehjemsbestyrelser på Kærbo og Torsbo, hvor beboere, pårørende, ledere og kommunen er med.

Forbedret skolebelysning for CO2-reduktion og forbedring af indeklima.

Rationalisering og effektivisering i administrationen.

Fortsat fokus på sygefraværet. Lange sygdomsforløb tages hurtigere op til stillingtagen.

Borgermøde om åbning af ud-/indkørsel på Pileskovvej mod Ishøj Strandvej, for at aflaste Tranegilde Strandvej og Ishøjvej Sjovest uden besparelser - Alt i alt er det væsentlig sjovere at indgå i et budget uden besparelser, end at skulle kæmpe for at få de værste, mest asociale og borgerfjendske besparelser væk eller beskåret. For to år siden valgte Enhedslisten sammen med SF at stå udenfor budgetforliget. Der var besparelser, som vi på ingen måde kunne lægge navn til, lød det i hans tale.

Et gunstigt udkom af udligningsreformen og en hævet serviceramme betyder, at byrådet faktisk kunne hæve serviceniveauet, ligesom der var penge til en række tiltag.

- Hvis ikke vi havde fået det positive resultat i udligningsaftalen, ville vi ikke kunne have fortsat vores nuværende drift, lød det fra Ole Beckmann (V).

De fleste var tilfredse med resultatet af budgetforhandlingerne, men der var også en række ønsker, som ikke kunne efterkommes:

Mange sejre - Vi havde gerne set, at man fjernede dækningsbidraget, så det bliver billigere at drive virksomhed her i kommunen, så vi kan få flere i jobs, lød det fra Dansk Folkepartis Poul Rikardt Jørgensen, som kunne fortælle, at det var et forslag til 1,4 millioner kroner - ønsket blev dog eftertrykkeligt tilbagevist af en række andre byrådsmedlemmer. Poul Rikardt Jørgensen glædede sig i stedet blandt andet over oprettelse af familieklasser på Gildbroskolen og Vejlebroskolen, minimumsnormeringer i institutionerne og bedre parkeringsforhold til varevogne.

Alle partier kunne fortælle, at de havde sat et godt aftryk på aftalen:

- Vi glæder os over, at vi blev enige om plejehjemsbestyrelser. Det er helt normalt, at man har det i daginstitutioner og skoler, og vi mener også, at der skal være lignende bestyrelser på plejehjemmene, formålet er, at være med til at skabe fokus på omsorg og et godt ældreliv, og at sikre at både de ældre og deres pårørende bliver hørt. Vi har også i forhandlingerne haft fokus på et øget skole-forældre samarbejde, forklarede Pia Skourup i sin tale.

Bedre rengøring Socialdemokraternes gruppeformand, Johnna Stark, remsede det meste af budgetaftalen op i sin tale, men lagde i den forbindelse vægt på, at man vil beholde den rengøringsstandard på skolerne, som man har haft i forbindelse med coronaen:

- Det, at vi har hævet rengøringsstandarden i forbindelse med covid, har gjort, at vi har færre sygedage, og det betyder, at vi vil holde den standard, forklarer hun og nævnte samtidig, at der er sat penge af til at hæve flere standarten på flere områder på kommunens på institutioner og skoler. Hun roste samtidig byrådets partier:

- Vi har haft konstruktive og velforberedte forhandlinger med de andre partier, kunne Johnna Stark fortælle.

Sami Deniz (SF) glædede sig også over, at man nu kan indføre minimumsnormeringer fra 2024, hvilket er et år tidligere end regeringens mål:

- Vores institutioner er pressede på medarbejderne, det er svært at holde fagligheden oppe i institutionerne. Så der vil vi gerne have, at der er normeringerne hævet, forklarede han inden han også glædede sig over lidt ekstra hjælp til de ældre:

- Folk der er normeret til hjemmehjælp, får mulighed for en ekstra rengøring. Det er vigtigt for os, at vores ældre borgere kan få gjort rent derhjemme, så de kan leve sundt og forblive raske.

Cykeltiltag Hos Enhedslisten glædede Ole Wedel-Brandt sig over mange af de nævnte tiltag, men fremhævede også, at 2021 skal være et cykelår i Ishøj Kommune,

- Her skal det blandt andet være muligt for borgerne at låne el-cykler af kommunen. Vi får sat en undersøgelse af en supercykelsti til Taastrup i gang, og så har vi har fået afsat et beløb til reparation af stisystemerne, forklarede han og nævnte, at han havde fået indføjet, at den kommende legeplads på Bredkærgård får handicapvenlige faciliteter.

Kort sagt, var de fleste tilfredse med budgettet for 2021 - men i den socialdemokratiske lejr var der alligevel en, der luftede en utilfredshed:

En stikpille - Mange borgere ønskede, da vi gik dør til dør før Folketingsvalget sidste år, flere varme hænder, og det havde vi lovet, at de ville få, hvis vi fik valgt den regering. Nu har vi et overskud på budgettet, og der synes jeg godt, at vi kunne gøre noget mere, lød det fra Annelise Madsen (S), som også fortalte, at der de senere år reelt er sket en besparelse på ældreområdet:

Kritikken fik Merete Amdisen (S) og Johnna Stark til at reagere:

- Nu blev der sagt noget negativt. Så jeg vil lige være sikker på, om fortsat du vil støtte budgetforslaget, sagde Johnna Stark henvendt til Annelise Madsen.

Annelise Madsen støttede budgettet, og kort efter kunne borgmester Ole Bjørstorp sige det sidste ord i den sag:

- Vi skal være glade for det her, og vi skal værne om det, så vi også kan gøre det igen næste år. Tak for opslutningen til budgettet. Hermed godkender vi det.