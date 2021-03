Tre mænd blev bortvist fra bycentret, fordi de ikke havde mundbind på. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Glæde i bycenter: Mænd uden mundbind bortvist

Sydkysten - 03. marts 2021 kl. 12:22 Af Søren Schaadt LArsensoeren.larsen@sn.dk Kontakt redaktionen

Københavns Vestegns Politi har bortvist tre mænd på henholdsvis 31, 33 og 34 år fra Ishøj Bycenter, fordi de gik rundt uden mundbind eller visir.

Det har tidligere været fremme, at mange befandt sig i centret uden mundbind eller visir, og at de, når vagten, politiet eller andre bad dem tage mundbind på, forklarede, at de var fritaget. Men politiet vurderer nu, at man altså godt kan smide folk ud, hvis ikke de bærer mundbind.

- Det har været fremme i medierne, at reglerne om anvendelse af mundbind i storcentre med videre ikke gjaldt for Ishøj Bycenter. Det er dog Københavns Vestegns Politis vurdering, at der skal bæres mundbind/visir i Ishøj Bycenter. Københavns Vestegns Politi indgår i et tæt og godt samarbejde med Ishøj Kommune og Ishøj Bycenter i denne forbindelse, og vi har en god dialog med alle samarbejdspartnere om, at der skal bæres mundbind/visir i bycenteret. Hvis man ikke retter sig efter dette, når man bliver vejledt om det af centerpersonalet, kan man blive sigtet af politiet, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Sydkysten har været det medie - eller blandt de medier - som har beskrevet problematikken i Ishøj Bycenter i en artikel. I den artikel ærgrede Center Marketing Manager, Vibeke Lønborg, sig over, at mange valgte at befinde sig i centret uden mundbind. Derfor glæder hun sig også over, at politiet har fundet lovhjemmel til at bortvise folk ud af centret, når de ikke retter sig efter coronareglerne:

- Det, synes vi, er positivt. Vi har behov for, at man færdes hensigtsmæssigt, når man færdes i bycentret. Vi hilser det meget velkommen, at de nu har den mulighed, siger Vibeke Lønborg.

Politiet sigter de tre mænd, som de smed ud, for overtrædelse af bekendtgørelsen om krav om mundbind i forbindelse med håndteringen af covid-19.

I samme omgang lader politiet forstå, at det ikke er ældre mennesker som kommer for at handle i butikkerne, som er målet for politiets opmærksomhed - og dermed risikerer at blive smidt ud.