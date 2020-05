De to kommuner kan nu gå hver til sit - det tvungne samarbejde kan fra efteråret høre fortiden til. Grafik: Marianne Dali

Glæde: Tvunget kommunalt samarbejde kan stoppe

Sydkysten - 12. maj 2020

Befrielsens dag, kalder Vallensbæks Borgmester, Henrik Rasmussen (K) det, da han fik besked på, at det tvungne samarbejde mellem Vallensbæk og Ishøj nu kan ophøre.

- Vi er positive overfor det. Det har ikke kørt så godt, siger Ole Bjørstorp (S), som er borgmester i Ishøj.

I den udligningsreform-aftalen, som Finansministeriet offentliggjorde 5. maj, indgik et punkt, som løser Vallensbæk og Ishøj fra det forpligtende kommunale samarbejde, de blev pålagt, da mange andre kommuner blev lagt sammen under kommunalreformen i 2007.

13 år med fælles opgaver De to kommuner har derfor de seneste 13 år varetaget opgaver for hinanden. Ishøj har taget sig af genoptræning, det specialiserede socialområde, specialundervisning samt natur- og miljøområdet, mens Vallensbæks jobindsats og Jobcenter har taget sig af begge kommuners ledige.

Fra begge sider har man oplevet, at samarbejdet har medført frustrationer. Henrik Rasmussen har flere gange offentligt kritiseret Ishøj for ringe økonomistyring og fortalt hvordan kommunen løbende har fået uforudsete ekstraregninger som følge af Ishøjs administration af det specialiserede område:

- Nu, hvor Vallensbæk bliver herre i eget hus, bliver det lettere at styre økonomien, siger Henrik Rasmussen. Han bliver bakket op af Søren Wiborg, leder af socialdemokraterne i Vallensbæk:

- Det er svært at forklare borgerne, at der pludseligt kommer ekstraregninger, på noget, som bliver udført i en anden kommune, siger han og som understreger at han også gerne ser, at hver kommune passer sit.

Fælles jobcenter, men forskellige job-tal Ligeledes har de i Ishøjs byråd været trætte af den måde Vallensbæk har varetaget deres del af samarbejdet:

- Vi har følt mange gange, at der ikke kommer nok Ishøj-borgere i arbejde. Vi ved godt det er svært og har noget med uddannelse at gøre, siger Ole Bjørstorp, som understreger, at Vallensbæk ikke har negligeret ishøjborgerne, men at der har været nogle essentielle forskelle på de to kommuner.

Den følelse sidder de med i hele Ishøjs byråd.

- Jeg har bandet over jobcenteret - Ishøj har blandt landets højeste ledigheder, mens Vallensbæk er blandt de laveste. Jeg tror, det handler om forskellige borgersammensætninger, men det er et af de problemer, som har været ved det tvungne samarbejde, siger Lennart Hartmann Nielsen, formand for Venstre i Ishøj Kommune og understreger:

- Jeg vil heller ikke græde over, hvis det tvungne samarbejde ophører, siger han.

Meget forskellige kommuner og manglende samarbejde Det faktum, at kommunerne er meget forskellige - både i borgersammensætning og rent politisk - har derfor betydet, at det er et umage par, der er blevet tvunget til at samarbejde.

Samtidig peger Søren Wiborg på, at lysten til det store samarbejde muligvis har manglet:

- Det er aldrig kommet til at fungere. Det kunne måske godt have fungeret, men der har været kræfter i begge lejre, som ikke har haft den fornødne vilje. Kemien har måske ikke passet, siger han.

Samarbejdet kommunerne imellem er primært foregået via en styregruppe, som har bestået af borgmestre og kommunaldirektører, og så via embedsværkets indstillinger. Kommunernes udvalg har ikke set meget til hinanden.

- Vi har de seneste fem til seks år ikke siddet to udvalg fra de respektive kommuner og drøftet sagerne. Det har været meget uholdbart. På de områder, hvor det skulle fungere, har det fungeret på embedsmandsniveau, forklarer Lennart Hartmann Nielsen.

Ingen møder mellem udvalgene - Det har fungeret, fordi det skulle. Men der har været knaster undervejs. De sidste tre til fire år kan jeg bare ikke huske, at vi har haft et eneste fællesmøde med Ishøj om udviklingen. Der er ingen møder på udvalgsniveau. Det ville have været nærliggende at mødes med udvalg og drøftet fælles strategier på nogle områder, siger Søren Wiborg.

Ole Bjørstorp fortæller, at det har været muligt for de to kommuners udvalg at samarbejde, men at det har været op til udvalgene selv:

- Der har ikke været lagt bånd på det. Men der har ikke været så meget samarbejde, siger han.

Der vil i fremtiden være samarbejde mellem de to kommuner, men det bliver frivilligt.

Vil samarbejde frivilligt - På nogle af områderne går jeg ud fra, at når vi har forhandlet det her færdigt, så laver vi en frivillig aftale. For eksempel på genoptræningen, der har vi en fælles interesse, siger Ole Bjørstorp.

Sådan ser de det også i Vallensbæk:

- Vi vil gerne samarbejde. Men det skal være frivilligt, siger Henrik Rasmussen, som glæder sig til, at få råderetten over en række opgaver tilbage til Vallensbæk:

- Det at stå politisk til ansvar for noget, andre beslutter, det er ikke rart. Jeg vil gerne stå til ansvar overfor Vallensbæks borgere, men så skal det også være som følge af mine beslutninger, siger Henrik Rasmussen.

Takker for selvstændigheden Søren Wiborg nævner, at Vallensbæk skylder Ishøj tak for at gå med i aftalen i 2007, for at Vallensbæk kunne få lov at forblive selvstændig:

- Hvis de ikke havde gjort det, havde vi ikke eksisteret som kommune i dag, siger han.

I Finansministeriets aftaletekst omkring samarbejdet, fremgår det, at de relevante lovændringer vil finde sted i efteråret, hvorefter kommunerne kan begynde skilsmissen.