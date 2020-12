Giv hunden den bedste start på året

Julemenuen er dog ikke ideel for de søde kæledægger, men det kan til tider være svært at finde ud af, hvad der er. Maxi Zoo i Greve og Vallensbæk inviterer i weekenden fra den 8. til 10. januar til gratis rådgivning, hvor butikkens dygtige personale vil stå klar til at vejlede og give gode råd til, hvordan du bedst sammensætter den optimale ernæring til lige præcis din øjesten og dermed sikrer et godt helbred fremover.

For at du bedst muligt kan holde øje med den sunde udvikling, tilbyder Maxi Zoo deres velkendte og som altid gratis vægtvogter-forløb, som du kan skrive din hund op til. Her vil du få skræddersyet rådgivning til netop din vovses behov - uanset om den døjer med over- eller undervægt samt få mulighed for hjælp til at veje din pelsede ven med jævne mellemrum. Vægtvogter-forløbet er for alle byens hunde, der godt kunne bruge en lille håndsrækning til et sundere hundeliv og bedre helbred, så de kan springe logrende ind i det nye år. Ved tilmelding til vægtvogter-forløbet vil du desuden deltage i den spændende konkurrence om en gavekurv fyldt med sunde lækkerier, som du med god ro i maven kan forkæle vovsen med.