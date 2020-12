Den lokale Task Force i Greve, der består af virksomhedsledere, kommune og jobcenter. Pressefoto.

Send til din ven. X Artiklen: Giv et job i julegave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Giv et job i julegave

Med et særligt tiltag opfordres lokale virksomhedsledere i Greve til at gøre en forskel ved at give job i deres virksomhed i julegave til mennesker, der står udenfor arbejdsmarkedet.

Sydkysten - 08. december 2020 kl. 18:38 Kontakt redaktionen

Julemåneden er sidste kapitel i et år, der på alle måder har udfordret samfundet. Og derfor er der mere end nogensinde brug for at stå sammen og tage socialt ansvar. Det er afsættet for Giv et job i julegave, som Code of Care Greve står bag.

Her lyder nemlig en opfordring direkte til virksomhedsledere, der kan gøre en stor forskel ved at finde arbejde til mennesker, der på grund af psykiske, fysiske eller sociale årsager ikke er på arbejdsmarkedet.

- Det er mennesker, der har et enormt ønske om at gøre det godt og kan komme ind og skabe værdi i en virksomhed, hvis de får den rigtige opbakning og modtagelse af virksomhedslederne, der tør gå forrest og tage socialt ansvar, siger rådgiver i Code of Care Pernille de Voss.

Debat om firmajulegaver - Vi ser i medierne, at der er debat om hvad folk får i firmajulegave - og hvad der er den rigtige julegave. I et år som 2020 er der for alvor brug for at fokusere på stærke sociale værdier. Derfor vil vi gerne opfordre til, at virksomhederne er med i Giv et job i julegave, for det er til gavn for alle, tilføjer Pernille de Voss.

Code of Care Nonprofit organisationen Code of Care arbejder for, at flere mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet inkluderes på de danske arbejdspladser i det, der kaldes småjobs.

Code of Care arbejder konkret med at sammensætte såkaldte Task Forces, der blandt andet består af lokale virksomhedsledere og jobcentre. Sammen skaber de jobs og øger det sociale ansvar.

Code of Care har 13 Task Forces rundt om i Danmark: Greve, Faaborg-Midtfyn, Favrskov, Fredericia, Hedensted, Holstebro, Norddjurs, Skive, Struer, Thy, Varde, Vesthimmerland og Viborg.

Der blev i alt skabt 950 småjob i Code of Care i 2019.

Læs mere om Code of Care på www.codeofcare.dk Hun bakkes op af den lokale virksomhedsleder Pia Murmann Løhndorf, som er centerchef i Waves Shoppingcenter.

- Der er brug for, at endnu flere virksomheder i vores område har fokus på, hvor stor en forskel, man kan gøre i et andet menneskes liv. Bare opgaver af nogle få timers varighed hver uge kan være med til at skabe en ny hverdag og ofte en øget selvtillid hos en, der drømmer om en plads på arbejdsmarkedet, siger Pia Murmann Løhndorf.

Idéen er, at virksomheden og medarbejderne finder opgaver, der kan danne et såkaldt småjob på eksempelvis syv til ti timer om ugen. Det kan være alt fra ekstra rengøring, hjælp til at transportere, mødeklargøring eller kontoropgaver. På den måde frigøres de øvrige medarbejdere fra de mindre opgaver - og det er lig med øget trivsel og fokus på kerneopgaverne.

Det rigtige match Første skridt i Giv et job i julegave er at kigge rundt i virksomheden og finde opgaverne, hvorefter man kan kontakte jobcenteret, som er med i Code of Care Greve, hvor visionen er: Vi vil motivere flere virksomheder til at skabe rammer for unge, så de opnår deres fulde potentiale

- Når lederen og medarbejderne har fundet opgaver, der kan danne et småjob, så finder jobcenteret kandidaterne, der kan sikre det rigtige match. Og vi glæder os til at tage imod opkald fra virksomhederne her i kommunen, for vi har allerede rigtig gode erfaringer med rekrutteringen, siger jobcenterchef Mette Munk Sauvr.

I tæt samarbejde i Code of Care Task Force Greve har man har skabt 45 jobåbninger i 2019.