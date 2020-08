Gevinst? Paradise-vinder sælger møllen

Møllen blev udbudt til salg i april for 4.795.000 kroner - og nu afslører tinglysningen af handlen, at det også er præcis, hvad Tina Maria Hansen og kæresten, Patrick Engbo, har fået for deres nyistandsatte mølle fra 1860.

Dermed er der muligvis udsigt til en økonomisk gevinst til parret. Med i regnestykket hører dog, at Tina Maria Hansen og Patrick Engbo i deres tid på adressen har istandsat kvadratmeterne til det, som ejendomsmægleren Kjeldskov & Co. i deres salgsopstilling beskrev, som en "tidssvarende og spændende bolig".

Møller er ikke et helt sjældent syn på det danske boligmarked - for øjeblikket er der således ifølge Boliga.dk en god håndfuld registreret til villa-brug at vælge mellem. Og også i disse er man ikke i tvivl om, at der er tale om ejendomme, opført til andet formål end madlavning og afslapning på sofaen.