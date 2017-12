Se billedserie Hans Skytte fik ikke bare signeret sin biografi, men fik også lejlighed til at give Helle Thorning-Schmidt en bog om Tibet. Foto: Petter Becker-Jostes

Gensyn: Helle T. kom forbi

Sydkysten - 09. december 2017 kl. 13:19 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt lagde her til middag, lørdag, vejen forbi Bilka i Ishøj. Det blev ikke bare et gensyn med hendes gamle arbejdsplads, men også med folk fra byen, hun har kendt gennem årene. Blandt andet Hans Skytte, som nu for tredje gang tropper op, når Helle Thorning-Schmidt kommer til Ishøj. Det var dog første gang, han havde konen Rita med.

- Hun er vant til at blive overrasket af mig. Jeg kender hendes mor, og vi hilser pænt på hinanden. Hun har endda fået et (tibetansk, red.) flag af mig, siger Hans Skytte, som kæmper for den tibetanske sag og derfor havde en bog med til den tidligere statsminister om tre generationer af tibetanske kvinder.

Anledningen for besøget var denne gang den nye biografi, "Hvad man ikke dør af," skrevet af Nina Munch-Perrin, om Helle Thorning-Schmidts liv som blandt andet socialdemokratisk partiformand og statsminister. Det er ganske få steder, hun møder op for at signere bogen, men lige præcis Bilka i Ishøj var et helt bevidst valg, fortæller hun:

- Jeg har meget stærke følelser for Bilka. Der findes næsten ikke det unge menneske i Ishøj, der ikke har arbejdet i Bilka, siger Helle Thorning-Schmidt, som selv stod i grillen og arbejdede som opvasker bag cafeteriaet i årene efter hun fyldte 18, hvis hun da ikke lige var ude at rejse.

- Og så er det altid hyggeligt at snakke med folk, som jeg har mødt mange gange før, når jeg er her, siger den nuværende formand for Red Barnet på verdensplan.