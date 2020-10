Kan du huske den? Kulturium giver mulighed for at genopdage klassikere på det store lærred. PR-foto

Gense 'Baronessen fra benzintanken' på det store lærred

Den elskede lystspilsklassiker kan opleves på det store lærred den 6. oktober kl. 19. Inden filmen vil biografgængerne få mulighed for at nyde en velsmagende, klassisk hovedret, der er inspireret af filmen. Menuen skal bestilles sammen med billetten og består denne aften af lækker biksemad med spejlæg og rødbeder. Spisningen begynder kl. 17.30.

Mekanikerpigen Anne (Ghita Nørby) lever et lykkeligt liv på en tankstation med sin onkel og en ven (Ove Sprogøe og Dirch Passer), da hun erfarer, at hun er enearving til sin farmors slot. Borreby slot i Sydsjælland danner baggrund for denne danske film om en ung piges bratte og uventede spring fra sit eget jævne miljø over i en fornem og kølig verden.