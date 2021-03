Genåbning er konkurrenceforvridende

- Nogen butikker indenfor sammen branche må gerne åbne, mens andre ikke må. Det er de rigtigt kede af. Og vi er rigtigt kede af, som ledelse i centret, at de ikke får samme muligheder som resten af branchen. Havde de tilsvarende butikker ligget på et åbent strøg, så var de åbne nu, og det er i virkeligheden konkurrenceforvridende, siger Vibeke Lønborg.

Hun forklarer, at nedlukningen i forvejen har været hård ved de lukkede butikker, og at de gerne ville have haft chancen nu:

- Vi kunne godt have tænkt os, at vi også havde fået lov til at åbne, siger hun og understreger i samme åndedrag, at nogle af centrets butikker fortsat har åbent: Nemlig de, der falder ind under kategorierne fødevarer eller medicinsk udstyr. Resten håber på en snarlig genåbning: