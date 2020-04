Genåbning af skoler og institutioner sker over flere dage i Greve

Børnehavebørnene er de første til at starte, da det er dem, der skal lære mest om de nye rammer. Herefter åbnes der for vuggestuebørnene. Dagplejen åbner også d. 20.

Både på skole og dagtilbudsområdet gælder, at der reduceres i åbningstiden. Simpelthen for at have personaleressourcer nok.