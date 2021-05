Garagesalg i Greve Landsby

Pølser på grillen, fadøl, børnene leger, solen skinner og der er feststemning ved staderne. Selvom det ikke kan lade sig gøre i år er beboerne i Greve Landsby med på at gøre en indsats for alligevel at holde et slags kræmmermarked. Pt. åbner 20 husstande op i deres garage eller indkørsel for at holde garagesalg på mors dag. Anne-Mette Jansen, der har taget initiativ til arrangementet, glæder sig over at så mange vil bakke op og være med.