Gammel ketsjer-kending er tilbage

Frem til 1. april drev han Intersport-butikken i Valby på hjørnet af Toftegårds Allé og Gammel Jernbanevej, men da kommunen ændrede parkeringsforholdene, faldt omsætningen med 30 procent fra den ene dag til den anden, fortæller han. Han overvejede helt at stoppe, da han så, at lokalet i den vestligste del af centeret havde stået tomt i et års tid. Her har han nu lejet sig ind for at komme af med det store varelager fra butikken i Valby og givet sig selv resten af året for at se, om han kan få stablet en solid kundekreds på benene.