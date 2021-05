Simon Kangas Larsen, præst ved Den danske Menighed i Toronto, Canada. Sune Overgaard, formand for menighedsrådet samme sted.

Gamle kirkestole fra Ishøj får nyt liv i Toronto

Sydkysten - 09. maj 2021 kl. 10:00 Af Simon Kangas Larsen præst for Den Danske Menighed i Toronto, Canada Michael Rønne Rasmussen sognepræst i Ishøj

Ishøj: - Det var overvældende at tage imod donationen fra Danmark, siger Simon Kangas Larsen, der er præst ved den Danske Kirke i Toronto. Den har været undervejs længe, så det er en stor glæde at den er kommet nu.

De 16 stole, der er fra Vejleå Kirke i Ishøj, er Børge Mogensens folkestol. Kirken i Toronto overvejer at bruge den stol som deres fremtidige kirkestol.

- Vi er i gang med en gennemgribende renovering af vores kirkerum og skal erstatte vores kirkebænke med stole for at få mere fleksibilitet. Derfor ville vi i første omgang lave et forsøg hvor vi vil erstatte to bænke med de danske stole for at se hvordan det fungerer. Bagefter skal stolene bruges i vores konfirmand- og mødelokale, fortæller Simon Kangas Larsen, der forklarer hvordan man fik stolene fra Ishøj til Toronto:

- Et opslag på Facebook, lidt netværk og en forespørgsel senere, fandt vi ud af, at menighedsrådet ved Vejleå kirke var Udenlandskirkerne meget venligt stemt og gerne vil hjælpe os med stolene. Det er vi meget taknemmelige for, for det er en stol, der er svær at opdrive i Toronto.

Lokal støtte fra den danske logistikvirksomhed Fisker Logistics i Toronto gjorde det pludseligt muligt at få stolene pakket og sat på et containerskib over Atlanterhavet.

Sune Overgaard, formand for menighedsrådet i Toronto, glæder sig meget over støtten fra Danmark:

- Der er fem danske kirker i Canada. Vi er 100 % selvforsynende og får ingen støtte fra Danmark til løn eller drift. Derfor er en opbakning vi får i form af de her donationer noget der gør en forskel.

Der går dog nok lidt tid inden kirkestolene for alvor kan komme i brug, da Toronto er i forsat lock-down på grund af Corona - restriktioner.

- Menigheden i Toronto glæder sig imidlertid meget til at komme tilbage og genoptage vores forskellige kirkelige, kulturelle og sociale aktiviteter. Hvornår det sker ved vi ikke, siger Sune Overgaard, der glæder sig til at invitere medlemmerne af den danske udenlandsmenighed ind og synge højskolesnage på de danske stole Ishøj.

- Formand for menighedsrådet i Ishøj, Nete Agerskov, glæder sig over at de gamle stole fra Vejleå kirke har fået nyt liv på den anden side af Atlanten:

- Også vi er for tiden ved at bygge om og udvide vore mødelokaler, så vi kender godt til det med, at det rejser nye tanker om indretning og funktion. Vi har i Vejleå Kirke gennem flere år haft de gamle stole stående uden at vide, hvad vi skulle stille op med dem. At de nu bliver til gavn for menigheden i Toronto, kan vi kun være glade for.