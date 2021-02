Den nye park er på vej. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Går i gang med Pileparken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Går i gang med Pileparken

Sydkysten - 27. februar 2021 kl. 16:28 Kontakt redaktionen

Vallensbæk: Når sneen er smeltet og forårssolen langsomt begynder at varme det danske landskab op igen, så går Vallensbæk Kommune i gang med at anlægge Pileparken - den nye park i Vallensbæk Nord.

Arbejdet går altså i gang, så snart vejret tillader det, og kommunen forventer, at parken står færdig i sensommeren 2021. Området vil blive spærret af undervejs, så ingen udover mandskabet har adgang til de områder, der arbejdes i.

Det er Vallensbæk Kommunes egen Vej og Park-afdeling, der står for at få parken til at blomstre op.

- I Vej og Park er vi glade for at have fået den her opgave. Det giver medarbejderne i vores afdeling et stort ejerskab til parken. Dels fordi vi skal anlægge den, dels fordi vi også skal vedligeholde den fremover, siger driftsleder fra Vej og Park i Vallensbæk John Sørensen.

Blomster, frugt og legeredskaber

Pileparken, som er den nye park i nord, er placeret i hjertet mellem Pilehavehus, Klub Nordmark og institutionerne Piletræet, Birkely og Løkkebo.

- Vi glæder os til at få en park, hvor generation kan mødes på tværs. Der er tænkt på legeredskaber til børnene og gode gangstier og bænke til hvil og ophold i parken. Vi får nu endnu et grønt område, som er til for at blive brugt, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Den nye park får sommerfuglebede, en eng med engblomster, en plæne til picnic og boldspil og en frugtlund, hvor du som borger kan gå på sanketur, når frugten er moden.

Der bliver også gjort plads til sjov og leg for kommunens børn og barnlige sjæle. I Parken vil der også kunne findes en labyrint, svævebane, legehus, en tromme af træ, bålhytte og to talerør, som er placeret lidt væk fra hinanden. Så kan du og dit barn tale til hinanden, selvom I står med flere meters afstand.

- Det har været en spændende proces at finde koblingen mellem de interesser, som de ældre fra Pilehavehus og børnene fra de tre institutioner og klubben har. Men i Pileparken, kan generationerne mødes og tale om blomster og bær. Og de kan udforske blandt andet talerørene, hvor de kan snakke sammen, selvom de står lang fra hinanden, fortæller John Sørensen.

Stierne i parken bliver anlagt, så også kørestols- og rollatorbrugere kan nyde det nye grønne område i nord. Flere steder langs stierne placeres bænke, så man også kan tage sig et hvil på gåturen rundt.