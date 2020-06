Efter en april måned, hvor salget lå under vanligt niveau, var der godt gang i salget i maj, som var den bedste måned nogensinde for Rasmus Mørch Arkivfoto: Kim Rasmussen.

Går du med salgstanker: Lokalt boligmarked blomstrer igen

Frygten for at det lokale boligmarked ville gå i stå på grund af coronakrisen er gjort til skamme

- Fredag satte jeg to boliger til salg i Solrød til fem og fem en halv million kroner. Mandag havde jeg flere bud på begge to, siger Lars Højer.

- Vores største problem lige nu er, at vi har for få boliger til salg til den efterspørgsel, vi har, så vores opgave bliver at overbevise folk om, at det er et godt tidspunkt at sælge på, siger han.