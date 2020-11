Gå på opdagelse i H.C. Andersens juleunivers

H.C. Andersen har skrevet i alt 156 eventyr. Vi har desværre ikke plads til at vise dem alle. Det har været svært at vælge de eventyr, men vi har valgt dem, vi bedst kan lide. I det store juletræ finder du derfor Pigen med svovlstikkerne, Snedronningen, Grantræet og Snemanden, som alle er rigtig gode julehistorier.

Det siges, at H.C. Andersen opfandt flethjertet, som hænger på rigtig mange juletræer hver eneste jul. Han var også rigtig god til papirklip, og det prøver nisserne at gøre efter.

For julen er også et eventyr.

Traditionen tro har WAVES pyntet op med lys både inde og ude. Lyset gør os gladere i denne tid og hygger gevaldigt i mørket. Det har alle vist ekstra meget brug for i 2020.