GTI-svømmer Emilie Beckmann blandt hurtigste i verden

Under skærpede coronarestriktioner, der blandt andet betød kun 4 svømmere ad gangen, ingen tilskuere og mange pauser fik landets bedste svømmere mulighed for at kvalificere sig til EM og OL. Det er langt fra den måde stævner normalt afholdes med heppende og hujende tilskuere. GTI var repræsenteret med 2 svømmere. Landsholdssvømmeren Emilie Beckmann fra Tune, der til dagligt træner på det Nationale Træningscenter, samt Julie Krøyer Svendsen fra Ishøj, der er blandt de 9 svømmere i GTI, der stadig må træne i Greve Svømmehal, da de har kravtider til senior DM, som er kravet for at måtte træne under Corona jf. Kulturministeriets definitioner for professionel idræt.