Fyrtårnsprojekt skudt i gang

Sydkysten - 02. november 2020

I denne uge påbegynder Balder Danmark opførelsen af Green Hills. Det bliver et bæredygtigt foregangsprojekt, der rummer boligmuligheder for mennesker i alle aldre.

I december 2019 offentliggjorde Solrød Kommune, at Balder Danmark havde vundet udbuddet af den attraktive grund på Cordozavej i Solrød. I denne uge, kun 11 måneder efter, påbegynder ejendomsselskabet opførelsen af ejendommen, som har fået stor opmærksomhed på grund af den bæredygtige profil, flotte arkitektur samt appel til alle generationer. Byggeriet afleveres i etaper og forventes at stå færdigopført i 2023.

Da kommunen sendte grundstykket i udbud, var det med høje krav til byggeriets arkitektur, boligsammensætning og ikke mindst bæredygtighed. Kommunen så sine høje forventninger indfriet i Balder Danmarks bæredygtige boligprojekt, hvorfor selskabet vandt udbuddet. For nyligt blev lokalplanen til Green Hills endeligt vedtaget, og selskabet forventer, at projektet får et guldcertifikat i den internationalt anerkendte DGNB-certificeringsordning.

- Green Hills er udviklet ud fra kravene i DGNB-certificeringsordningen, og det betyder, at byggeriet opføres ud fra et helhedsorienteret syn på bæredygtighed, hvor bl.a. miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed er tænkt ind. Bebyggelsen bliver således et foregangsprojekt, der viser, hvordan man kan bygge bæredygtigt i dag. Forventningen er, at Green Hills tildeles en guldcertificering, fortæller Flemming Joseph Jensen, adm. direktør hos Balder Danmark.

Green Hills opføres i et samarbejde mellem Balder Danmark og Bovieran Danmark som bygherrer, Sjælsø Management som projektudvikler og styringsentreprenør, MOE som ingeniør samt Danielsen Architecture, som har tegnet byggeriet.

- Det har været en spændende opgave at tegne fyrtårnsprojektet, som kendetegnes ved de skrå, grønne tagflader, der stiger mod himlen og mødes i en spids i 9. etage. Navnet Green Hills er netop inspireret af denne formgivning, fortæller Kasper Danielsen, adm. direktør hos Danielsen Architecture.

Ejendommen kommer til at rumme 350 boliger, hvoraf de 294 opføres af Balder Danmark, og i hjertet af bebyggelsen opfører Bovieran Danmark et seniorbofællesskab, som rummer 55 andelsboliger samt en gæstebolig.

- Det helt særlige ved Bovieran-bygningen er den unikke vinterhave, som overdækkes med glas. Her kan de kommende beboere se frem til at nyde livet med hinanden under palmerne i et klima som ved den franske riviera, fortæller Lars Jacobsen, adm. direktør i Bovieran Danmark.

Ifølge Flemming Joseph Jensen gør bebyggelsens varierede boligsammensætning, at alle kan bo her, både børnefamilier, seniorer, par, singler og unge.

- Vi vil skabe en bebyggelse, hvor der er plads til alle generationer, og hvor man i princippet kan bo hele livet. Tanken er, at en familie, bestående af flere generationer, kan bo i samme ejendom og være tæt på hinanden, hjælpe og passe på hinanden. Det skaber en stor tryghed og glæde. Boligprojektet er helt unikt, og visionen gør, efter min overbevisning, bebyggelsen ekstraordinær, siger han.

Et godt og effektivt samarbejde mellem Balder Danmark og Solrød Kommune

Flemming Joseph Jensen fortæller, at selskabet er meget tilfreds med samarbejdet med Solrød Kommune.

- Processen fra december, hvor vi blev offentliggjort som vinderne af udbuddet, til byggestarten i denne uge er forløbet over al forventning. Solrød Kommune har gennem hele processen været exceptionelt professionelle og effektive i deres arbejdsgang. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dem, fortæller han.

Hos Solrød Kommune ser man frem til, at kommunen snart får et nyt vartegn:

- I Solrød glæder vi os meget over, at Balder nu påbegynder opførelsen af det visionære og unikke projekt, som i den grad bringer fremtidens boligbyggeri til vores kommune. Green Hills har borgernes livskvalitet og muligheder i fokus, og det er et byggeri, der inviterer til fællesskaber og gode stunder, uanset om man er barn, voksen eller ældre. Green Hills kommer med byggeriets meget høje standarder for bæredygtighed samtidig til at stå som et flot vartegn for den bæredygtige udvikling, vi i byrådet ønsker for vores dejlige kommune, siger Niels Hörup (V), borgmester i Solrød Kommune.

