Se billedserie Elly elsker, når der sker noget, og hun synes, det er dejligt at være aktiv. Her er det med boldspil, og hun går op i det. Foto: Helle Midskov

Fylder 100 år i dag: Elly elsker, når der sker noget

Elly Schnekloth Jakobsen, som bor på Nældebjerg Plejecenter, kan i dag, tirsdag den 8. september, fejre 100-års fødselsdag.

Sydkysten - 08. september 2020 kl. 08:46 Af Helle Midskov

Elly holder sig ikke tilbage, der skal helst ske noget, sådan har hun altid haft det. Og sådan er det også denne formiddag, hvor vi møder hende i opholdsstuen, hvor hun og flere andre af beboerne hygger sig med på skift at kaste en stor, blød bold i et net, og Ellys boldøje fejler ikke noget. Flere gange i træk ryger bolden i kurven til Ellys store fornøjelse. Efter denne lille formiddagsaktivitet, så går turen til Ellys private gemakker, og tempoet er pænt højt på turen hen ad den lange gang til Ellys lejlighed.

- Jeg har kun gået med rollator i kort tid, fortæller hun, som har haft adresse på plejecenteret de seneste fem år, indtil da boede hun i egen lejlighed.

Plejecentret i Greve blev valgt for at komme tæt på familien, og det er Elly på alle måder glad for.

- Jeg har det som blommen i et æg. De er alle søde og venlige, og jeg er simpelthen så glad for at bo her. Maden er også lækker, og det er ikke sjældent, at vi får min yndlingsret, som er bøf med bløde løg, fortæller hun.

Elly er meget taknemmelig over, at hendes søsters børn og familier er så søde til at besøge hende. Elly har ikke selv nogen børn.

- Min nevø, Tyge, sørger for at hjælpe mig med alt det administrative, tøj, friske blomster, og også at yndlingschokoladen findes i rigelige mængder, smiler hun og peger på en stor skål med chokolade.

Den danske ambassade i Rom Elly er født i Søllerød, hvor hun var den ældste i en børneflok på fire. Hendes far var mælkekusk i området, og senere blev han vognmand. Det betød, at familien rykkede til Søborg, så det kunne passe med faderens arbejde. Elly har i alle årene boet tæt på eller i København.

Arbejdsmæssigt, så er det kontorarbejdet, som hun har beskæftiget sig med. Hun var på kontor hos en advokat i flere år, men det meste af hendes arbejdsliv har hun arbejdet i udenrigsministeriet. Hun blev fra udenrigsministeriet blandt andet udstationeret til den danske ambassade i Rom i Italien i forbindelse med, at der skulle være olympiade i 1960. Hun arbejdede på ambassaden frem til 1964, hvor hun flyttede hjem igen.

- De fire år i Italien gør, at jeg har læst meget om Italien og har mange minder om en dejlig tid. Jeg kan da også endnu huske, hvad det meste hedder på italiensk, fortæller Elly, selv om hukommelsen ikke helt er, hvad den har været.

Rejser og musik Elly kan se tilbage på et begivenhedsrigt liv, hvor hun til fulde har suget så mange kulturelle og musikalske oplevelser til sig som muligt. Særligt opera og klassisk musik har Ellys helt store interesse, og det lytter hun også fortsat til.

- Jeg er glad for det meste af Beethoven og Mozart, siger hun og lyser op i et stort smil.

- Jeg har hele mit liv forsøgt at komme så mange gange til opera som muligt og været til så mange klassiske koncerter, som jeg kunne passe ind, og det er mange. Det har været min helt store interesse. Jeg har nydt de mange koncerter og meget gerne med min familie, fortæller hun, som også kortvarigt har været gift.

Nevøen Tyge kan også bekræfte den store interesse.

- Mine tre søskende og jeg har haft rigtig mange oplevelser sammen med Elly. Hun har altid været en fantastisk moster, som tog os med til alle mulige kulturelle arrangementer, når vi var på besøg i Danmark hvert andet år, fortæller Tyge Søndergaard og fortsætter:

- Elly har også rejst meget sammen med os. Jeg husker, at hun altid var på farten, og til de mere morsomme historier hører, at Elly faldt i Chao Phraya floden i Bangkok, da hun skulle fra borde efter en sejltur in 1968. Men karakteristisk for hende har altid været, at hun tager det i stiv arm. Elly har besøgt og rejst med os i Thailand, Cambodia samt besøgt os på kvægfarme på Kilimanjaros vest side i Tanzania samt Kenya. Vi var på en tur i Tanzania, der bad jeg Elly om at holde øje med en løve i et træ, mens jeg gravede vores bil fri, da vi var kørt fast i en udtørret flod. Det var i øvrigt på min 20-års fødselsdag. Det glemmer man ikke lige, og man glemmer heller ikke, at hun påtog sig opgaven uden nogen form for panik, fortsætter han.

Tyge fortæller videre, at han sammen med 10-12 stykker fra den nærmeste familie spiser smørrebrød sammen med Elly på fødselsdagen. Det har hun ønsket.

Slapper af med kortspil Elly synes, at når man er 100 år, så behøver man ikke hænge i en klokkestreng, så hun gider ikke længere stå tidligt op, Til gengæld har Elly ikke travlt med at finde sengen om aftenen, for i de senere år, slapper hun af med kortspil om aftenen. Klokken kan godt blive 22-23, for den ene 7-kabale tager den næste, og hun stopper ikke, før den går op.

- Jeg glæder mig meget til at hygge med familien og borgmesteren på min fødselsdag, fortæller hun og fortsætter:

- I hverdagen kommer jeg selvfølgelig gerne op, når personalet lokker med bowling, petanque, quiz eller en tur rundt i området, for jeg vil gerne være med, hvor der sker noget. De fleste arrangementer er heldigvis heller ikke om morgenen, fortæller hun, som også synes, det er hyggeligt med fredagsbaren, hvor hun gerne nyder et lille glas rødvin eller et glas Baileys.

De øvrige beboere og personalet fejrer også Elly, det bliver fredag den 11. september, der holder plejecenteret brunch.