Fundamentet for Strandens Hus i Solrød er vedtaget

Sydkysten - 30. januar 2020

Solrød Byråd har vedtaget planerne for den kommunale del af Strandens Hus og har besluttet, at restaurant/cafe-delen bliver mindre end, der først var lagt op til.

På det seneste møde vedtog et enigt byråd planerne for den kommunale del af Strandens Hus, og samtidig var der opbakning til salen rundt at mindske restaurant/café-delen.

Byrådet har sat 15 millioner af til etableringen af Strandens Hus, og det er planen, at den kommunale del af projektet sendes i udbud til juni, så spaden kan sættes i jorden til oktober. Det er besluttet, at den private del med restaurant først går i gang, når det kommunale fælles hus står klar.

Ud over at frigive den første bevilling til det ambitiøse projekt ved vandet, så fyldte parkering til de mange brugere og valg af spisested også en del på byrådsmødet, hvor Liberal Alliances Emil Blücher lagde for.

- Inden Strandens Hus står færdigt, skal vi finde en løsning på parkeringsproblematikken. Hvis vi anlagde 200 parkeringspladser, vil der ikke være pladser nok, når der er run på. Vi skal fra kommunal side gøre vores for, at der ikke ender en masse parkering i folks indkørsler, så vi ikke efterlader et stort problem hos borgerne, sagde Emil Blücher, og han uddybede:

- Man skal holde sig for øje, at mange borgere har en holdning om, at kan man parkere et sted, så gør man det, om der et parkering forbudtskilt eller ej. Hvis vi fjerner handicapparkering og affaldsortering fra den del, der ligger i midten af området, vil man skulle sørge for, at ingen biler kan parkere her. Så har man mulighed for at lave parkeringspladser senere.

Venstres Lene Stevnshoved glædede sig over, at sagen nu var så langt, at det er tæt på at blive til virkelighed. En sag hvor mange interesser skulle tilgodeses. Her var hun på linje med Jonas Ring Madsen (S), der også så frem til et hus ved havet, som undervejs har været en lang og sej kamp, hvor de lokale politikere har taget højde for de fleste forbehold. Brian Mørch fra Dansk Folkeparti gav da også udtryk for, at han havde været bekymret undervejs i den lange proces.

- Vi har været bekymret for, hvor projektet landede, valg af størrelsen på restauranten og det samlede udtryk. Men der er blevet lyttet et godt stykke hen ad vejen. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at lytte til de forskellige interessenter.Her tænker jeg på Danmarks Naturfredningsforening, brugere med flere, sagde Brian Mørch.

Efter Dansk Folkeparti meldte HavdrupListens Henning Christiansen sig ind i talerrækken.

- Vores strand er en af kommunens vigtigste aktiver. Der har manglet moderne og tidssvarende faciliteter, sagde Henning Christiansen, og det var Det Radikale Venstres Bo Nygaard Larsen enig i. Han kaldte Strandens Hus for det mest visionære, der er truffet beslutning om i mange år i Solrød Kommune.

- Da jeg for 15 år siden stod og kiggede ind i Danmarks største ishus og Nordeuropas grimmeste cykelstativ, tænkte jeg, at det måtte kunne gøres bedre. Det gik op for mig, at der er stor aktivitet på den strand, og at vi ikke udnyttede potentialet godt nok. Da vi begyndte at drøfte muligheden for Strandens Hus, så var jeg straks på, sagde han og fortsatte:

- Oven på en god juleferie er der nu stemning for at nedskalere restauranten. Det er jeg glad for. Man kan overveje at gøre parkeringen tidsbegrænset, så ville man tvinge borgerne til at parkere langt fra, sagde Bo Nygaard Larsen, der glædede sig over, at borgerne var inddraget i denne sag.

Borgmester Niels Hörup (V) mente, at uanset hvor mange ordninger, der bliver lavet for parkering ved stranden, vil det sande til på en varm sommerdag, da stranden er meget populær.

- Når det er en varm dag, så koger det hele. Jeg tror ikke, at det her giver mere eller mindre, men der er i hvert fald foretaget en overvejelse, sagde Hörup.

Forventningen er, at Strandens Hus vil stå færdig i slutningen 2021.