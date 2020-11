Fuld og skæv chauffør kørte ind i bil og autoværn

Torsdag klokken 14.16 skete et sammenstød på Køge Bugt Motorvejen ved Greve Nord, da en varebil stødte ind i siden på en personbil. Føreren af varebilen standsede ikke efter uheldet, men fortsatte videre ad motorvejen, hvor varebilen slingrede og flere gange påkørte midterrabattens autoværn.

En patrulje blev sendt hurtigt frem til Køge Bugt Motorvejen hvor de fik standset varebilen, som blev ført af en tydeligt påvirket 24-årig mand fra Græsted. Han blev sigtet og anholdt for narkokørsel, og taget med til en blodprøveudtagelse.

Den 24-årige havde desuden aldrig taget en kørekort og blev sigtet for kørsel uden førerret. Politiet ransagede varebilen, hvor der blev fundet 10 gram amfetaming og 111 ml flydende GHB, som den anholdte blev sigtet for at besidde og narkoen beslaglagt.