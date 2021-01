Fuld mand ringede på dørtelefoner

Politiet kørte til stedet og traf en kraftigt spirituspåvirket, 36-årig mand fra Ishøj, som blev frihedsberøvet og efter et lægetilsyn blev lagt i detentionen til afrusning.

Han blev skønnet ude af stand til at tage vare på sig selv, så politiet sørgede for et ophold frem til først på eftermiddagen, hvor han blev løsladt.