Fuld kvinde fik bilen beslaglagt

En bekymret borger ringede til politiet, da han kørte bag bilen, som slingrede voldsomt. På Mosede Parkvej i Greve var hun ved at bakke ind i hans bil.

Borgeren var i stand til at tilbageholde den fulde billist på stedet, indtil politiet ankom. Her viste alkometertesten en promille på mere end 2,0, og derfor blev den 46-årige kvinde anholdt og taget med til sygehuset, hvor hun fik udtaget en blodprøve.

Da promillen var over 2,0 blev bilen beslaglagt med henblik på, at den kan konfiskeres på et senere tidspunkt.