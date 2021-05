Fuld, fart og frakendt kørekort

Bilisten blev målt til at køre omkring 180 km/t på en strækning, hvor det er tilladt at køre 110 km/t, og den foretog overhaling højre om flere bilister i den tætte trafik. Så han blev blinket ind til siden af patruljen.

Den 29-årige var også ved dagens kontrol påvirket af både spiritus og kokain. Han blev derfor anholdt og sigtet for de mange færdselslovsovertrædelser og taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter han blev løsladt. Videoen indsendes nu til Nationalt Færdselscenter, som laver en beregning af den præcise hastighed under kørslen.

Bilisten viste sig at være en 29-årig mand fra Hedehusene, som var frakendt førerretten, da i en tidligere sag, hvor var kørt galt med en promille over 2,0.

Den 29-årige blev vejledt om risikoen for, at hans bil blev konfiskeret, hvis han fortsatte med at køre bil. Når resultatet af blodprøven kommer, vil den 29-årige høre mere fra politiet i sagen.

Fartsynder fik taget bilen på Karlslunde Landvej fredag. Klokken 20.56 var betjente fra færdselsafdelingen på Karlslunde Landevej i Greve og lave en hastighedsindsats med lasermåling, da en bilist kom kørende mod syd i alt for høj fart. Målingen lød på hele 111 km/t i byzonen, hvor det er tilladt at køre højst 50 km/t. Bilisten blev vinket ind til siden og den 26-årig mand fra Greve gav betjenten sit kørekort - men han fik det ikke tilbage.

Han blev i stedet sigtet for at køre alt for hurtigt og gjort bekendt med, at han førerret blev inddraget på stedet, da hastighedsoverskridelsen var på mere en 100 %. Den 26-årige må derfor ikke køre bil, mens sagen behandles. Sagen lægges op til en ubetinget frakendelse af førerretten.