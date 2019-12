Se billedserie Eleverne fik stor ros for deres præsentation og det store arbejde, de havde lagt i projektet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Fuld Skrald På!: Gymnasielever skal stå for kommunens affaldskampagne

Affaldssortering. Fra 1. marts starter Solrød Kommune en ny affaldssorteringsordning, og gymnasieelever skal stå for at få budskabet ud til kommunens unge

Af Emil Abkjær Kristensen

- Tak for det. Man kan virkelig se, at I har lagt meget energi i det, og I har leveret noget helt fantastisk.

Sådan lød ordene fra Solrøds borgmester Niels Hörup, da han fredag morgen havde hørt eleverne fra Solrød Gymnasiums innovationsholds idéer til, hvordan man får unge mennesker til at sortere skrald.

Borgmesteren udgjorde sammen med kommunens tekniske chef Jens Bach og gymnasiets rektor Bjarne Thams et panel, der skulle vurdere de elevernes idéer. De var alle begejstrede, og det blev med det samme besluttet, at to af elevernes tre idéer skal føres ud i livet, mens den økonomiske udskrivning til den tredje idé, en app, lige skal undersøges nærmere.





Fuld Skrald På Elevernes kampagne består af tre ben.

De har udarbejdet printet materiale, som henvender sig til de unge, og som blandt andet skal hænges op og placeres på gymnasiet og biblioteket.

Eleverne står bag en instagramprofil, hvor de igennem billeder, infografikker, video og tekst vil appellere til de unge og klæde dem på til at sortere affaldet.

De har arbejdet med en app, som man eksempelvis kan finde frem, hvis man bliver i tvivl om, hvilken affaldsspand, der skal bruges til en bestemt type affald. Det betyder, at de flyers, brochurere og plakater, som eleverne fremlagde, kommer i trykken tidligt i det nye år, hvor en instagram-profil også skal lære kommunens unge borgere, hvordan affaldet skal sorteres. Eleverne fremlagde også en idé til en app, man kan ty til, hvis tvivlen melder sig, når affaldet skal sorteres, og selvom kommunen gerne så idéen ført ud i livet, så skal økonomien bag undersøges først. Hele kampagnen kommer til at gå under navnet "Fuld Skrald På!".

Kender de unge bedst Camilla Jonassen, der er affaldsplanlægger i Solrød Kommune, har været kommunens projektleder. Hun forklarer, at kommunen har masser af materiale, der henvender sig til helt små børn og den voksne generation. Men der manglede noget til de unge mennesker, og derfor tog kommunen initiativ til et samarbejde med gymnasiet.

- De unge har en helt anden viden om, hvor de får deres informationer fra, og hvordan det skal fortælles. Derfor tænkte vi, at et samarbejde var en god idé, siger hun.

Det blev taget imod med kyshånd, fortæller lektor og innovationsunderviser på Solrød Gymnasium, Flemming Lindquist Hansen,

- Det har givet mulighed for, at eleverne kunne arbejde med et konkret projekt og undersøge, hvilke muligheder, der er. De har virkelig været engageret, og de har været motiveret på en anden måde, fordi der var mulighed for, at det kunne blive en realitet, siger han.

Fed udfordring Blandt eleverne på innovationsholdet var der fredag morgen stor glæde over, at deres hårde arbejde har båret frugt, og altså nu munder ud i et helt konkret samarbejde med Solrød Kommune.

- Vi har været lidt nervøse, men det er så fedt, at de kunne lide det, og at vi fik så god feedback på vores arbejde, siger Charlotte Helene Sørensen.

Hun suppleres af Clara Baseotto, der hele vejen igennem fandt motivation i, at det er et vigtigt problem, der skal løses, hvis vi skal passe på klimaet og planeten.





- Vi vi ved, at det er alvor og noget, som har en stor betydning, siger hun.

Arbejdet med skraldesortering har også givet eleverne større motivation til selv at sortere affaldet. Gennem projektet har de både været forbi sorterings- og forbrændingsanlæg.

- Vi er selv blevet meget klogere i processen, og det har givet mere lyst til selv at gøre en forskel og sortere affaldet, siger Amalie Sckerl Hansen.

Leverer også arbejdet Det er eleverne selv, der skal stå for at drive instagramprofilen, som hedder ungsolroedsortering, og her har de aftalt, at der skal laves to opslag om ugen. Det glæder affaldsplanlægger Camilla Jonassen.





- Vi har mange forskellige kompetencer i kommunen, men vi må erkende, at de unge nok er bedre til at bruge instagram. Især når opslagene skal henvende sig til andre unge, siger hun.

I første omgang handler det om at udbrede kendskabet til profilen, og derfor er der opfordringer til at følge med i det øvrige kampagnemateriale, og så har kommunen lovet, at de vil linke til den, når de sender nyhedsbrev ud.

Kampagnen rulles ud i starten af det nye år.