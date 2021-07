Se billedserie Pusle Picasso, Perle Dali og deres lillesøster, som deres forældre gerne vil kalde Pippi Davinci, men indtil videre må de ikke det. Privatfoto

Frustrerede forældre: Hvorfor må vi ikke selv bestemme?

Sydkysten - 25. juli 2021 kl. 11:04 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Awesome, Europa, Dyne.

Fortsæt selv listen over alternative navne, som nyfødte drenge og piger bliver kaldt.

Hjemme hos familien Lund Larsen blev børneflokken for godt et år siden udvidet med en pige. Mor Mette og far Jan vil gerne kalde deres yngste datter Pippi Davinci, men det har Familieretshuset sat en stopper for.

- Vi har fået at vide, at navnet kan forveksles med gamle mænd, der er døde for mange år siden. Det er helt hen i vejret, siger Jan Lund Larsen.

Han nævner blandt andet den verdenskendte kunstner Leonardo Davinci, som Pippi også er opkaldt efter. Hendes søskende hedder blandt andet Pusle Picasso og Perle Dali, og nu skulle det tredje kunstnernavn tilføjes, men det bliver svært.

Hvis du sidder og spekulerer over, hvorfor Jan og Mettes yngste børn skal hedde kunstnernavne, skyldes det, at de tegner på dørene.

- Hvis en af dem får et direktørjob i Mærsk, er det svært at skælde en ud, der hedder noget så sødt og specielt, siger Jan Lund Larsen.

Tager sagen videre

Familien fortæller, at den har brugt lang tid på at kæmpe for at få lov til at kalde dens datter Pippi Davinci. Hvorfor ikke bare give op og kalde hende noget andet, vil nogen sikkert spørge.

- Det er blevet en principsag nu. Hvorfor skal de bruge tid på, hvad vi må kalde vores børn, spørger Jan Lund Larsen og fortæller, at han og Mette vil tage sagen videre.

Derfor har familien kontaktet en advokat, som skal kæmpe for retten til at kalde deres datter det navn, de synes hun skal have. Jan og Mette har til sammen 16 børn og 10 børnebørn, så der er nok at se til for familien, der bor på en gård på Greve og har flere virksomheder, der arbejder med hampeproduktion til for eksempel olier og erstatning for brug af plastik.

- Det er jo seriøse navne, de får. Jeg kunne forstå afslaget, hvis vi ville kalde vores datter for eksempelvis Hitler, siger Jan Lund Larsen og uddyber:

- Mette har undersøgt navnene, og der er børn i Tyskland, der hedder Davinci. Det virker til, at der har været nogle gamle sure mænd eller kvinder, der har haft en dårlig dag. Vi vil hellere bruge tiden og pengene til en advokat på noget andet. Vi har nok at lave i forvejen, men vi giver ikke op.

Familieretshuset har desværre ikke haft mulighed for at stille op til interview på grund af ferie, men Søren Gam, der er konstitueret vicedirektør i Familie- og personret i Familieretshuset, udtaler i et skriftligt svar:

- Vi kan ikke i medierne kommentere på den konkrete sag. Men generelt behandler Familieretshuset ansøgninger om navngivning efter navneloven, som fastsætter reglerne på området. Udgangspunktet er, at navne er et privat anliggende, og at forældre selv må bestemme, hvad deres barn skal hedde. Men der er regler for fx hvilke navne, der kan bruges som navne til piger og navne til drenge, og for beskyttede efternavne. Derudover foretager Familieretshuset altid et konkret skøn af navnene, da navne ikke må være upassende eller vække anstød. Hvilke navne der er passende ændrer sig i løbende i takt med samfundsudviklingen. I Danmark har det altid været acceptabelt at hedde blomsternavne, men nu er det også acceptabelt at hedde krydderinavne, som formodentlig ikke var blevet accepteret tidligere.