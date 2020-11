Se billedserie Hassan Hegazy modtog årets initiativpris. Pressefoto.

Frivillige fik deres priser trods corona

Dette års fejring af Vallensbæk Kommunes frivillige kom til at stå i coronaens tegn.

04. november 2020

Hvert år hædrer Vallensbæk Kommune en række frivillige, der har gjort en særlig indsats. Det plejer at ske ved et stort arrangement, men på grund af corona-situationen blev de frivillige fejret ved en række mindre overrækkelser.

- De frivillige betyder alt for, at vi kan have et varieret og blomstrende foreningsliv i Vallensbæk. Det er dem, der får det hele til at hænge sammen, sagde Henrik Rasmussen, der tog på en corona-sikker tur rundt med blomster og diplomer til prisvinderne sammen med formand for Børne- og Kulturudvalget Morten Schou Jørgensen.

Første stop på turen var Hassan Hegazy fra Hjerteforeningen. Han fik prisen "Årets initiativ" for sit arbejde som igangsætter og holdleder af et floorball-tilbud for borgere, der enten er over 50, har type-2-diabetes eller forhøjet blodtryk.

- Jeg er glad for, at vi har fået hevet nogle mennesker ind, som ellers ikke dyrkede motion, sagde Hassan Hegazy.

Lasse Skytte Knudsen var næste prisvinder på borgmesterturen. Han gør et kæmpe arbejde i Vallensbæk Håndbold som træner for klubbens unge drengehold, og for det fik han en af ungdomslederpriserne.

- I en sportsklub får de unge et fællesskab og venskaber, som også går på tværs af skoler og kommuner. Det er meget værd, sagde Lasse Skytte Knudsen.

Så gik turen videre til spejderhytten på Rendsagervej, hvor Celine Rowland Truesen spændt ventede. Hun vandt en ungdomslederpris for sit store engagement i KFUM-spejderne Strandboerne, hvor hun er enhedsleder i Juniorenheden.

- Ved at være spejder lærer børnene samarbejde og sammenhold, og hvordan man skal være over for andre, sagde hun.

Hockerups mindepris var den næste pris, der skulle uddeles. Det er en vandrepokal - stiftet til minde om tidligere borgmester Kurt Hockerup. Prisen gives til en forening eller en idrætsudøver, som har gjort sig bemærket inden for idrætten, og i år gav Vallensbæk Vandskiklub prisen videre til Vallensbæk Modelskibs Klub.

- Vi gør det for hyggen, for kammeratskabets skyld og for at generere interesse for vores hobby, sagde Thomas Reichert, formand for Vallensbæk Modelskibs Klub.

Den sidste af årets priser, "Årets ildsjæl", gik til Jørgen Würtz fra Vallensbæk Kano og Kajak Club.

Ligesom de andre "mini-ceremonier" foregik denne overrækkelse helt uden tilskuere - kun nogle ganske få medlemmer af klubben var til stede.

Jørgen Würtz har været kajakinstruktør og handyman i mange år i klubben og har stået for ture, fester og andre arrangementer - og han har både malet og snedkereret til den store guldmedalje.

- Jeg har selv dyrket sport som barn. Dengang tænkte man ikke over, at der var frivillige i klubben, der tog sig af én. Nu har jeg fornøjelsen af at gøre lidt gengæld, sagde han.

Også dem, der havde indstillet folk til priserne fik en tak fra borgmesteren for at gøre opmærksom på prisvinderne - som ofte er ydmyge og ikke gør det store væsen af sig.

- Jeg vil gerne sige stort tillykke til prisvinderne - og så vil jeg også gerne sige tak til ALLE de frivillige i Vallensbæk. Deres kæmpe indsats er uvurderlig for vores dejlige kommune, sagde borgmester Henrik Rasmussen efter det sidste stop på turen.