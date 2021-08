Frivillige blev fejret med festival

Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk har taget initiativ til at få produceret en bog med fortegnelse over alle foreninger i kommunen. Her ses en model af bogen i kæmpestørrelse, præsenteret af sundheds- og kulturchef Annette Hein, formand for Børne- og Kulturudvalget Ricky van Overeem, Seniorkonsulent for Kultur, Fritid og Frivillighed Loui Lund og formand for Folkeoplysningsudvalget Morten Schou Jørgensen.