FrivilligCenter skifter ledelse

- Jeg ved det bliver en udfordring at gå fra at være projektleder på to projekter til at favne de mange forskellige opgaver og samarbejdspartnere. Heldigvis er jeg blevet involveret i de fleste opgaver gennem det sidste års tid, da Hugo fortalte, at han ikke længere ønskede at være leder, tilføjer Nicoline Allertorp, der er uddannet antropolog med speciale i migration og blandt andet tidligere har været projektleder i en boligsocial helhedsplan på Nørrebro.

- Vores kerneopgaver er at hjælpe borgere ind i frivilligheden gennem vores mange forskellige aktiviteter og kontakten til foreninger. Vi oplever, at flere og flere borgere søger mening i frivilligt arbejde, via www.frivilligjob.dk og vi ser gerne, at endnu flere benytter denne vej, så der kun er én indgang til frivilligheden i Greve Kommune. Derudover vejleder og støtter vi foreninger i alle spørgsmål vedrørende foreningsarbejde, og vi har haft succes med at hjælpe foreninger både med projektudvikling, vedtægter og ansøgning til fonde, blot for at nævne nogle få succeser. Det er et frivilligcenter i vækst jeg videregiver, siger Hugo Tietze og afslutter med at nævne Greve Sommerfestival, der er blevet en tilbagevendende event, som mange har store forventninger til, og som han fortsat vil stå i spidsen for.