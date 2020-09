"Fritid i Solrød" er aflyst

Hvert år møder en masse lokale foreninger op i Solrød Center til begivenheden 'Fritid i Solrød' for at vise borgerne nogle af alle de alsidige og sjove fritidsaktiviteter, det er muligt at melde sig til i Solrød. Ved samme lejlighed hylder Solrød Kommune de mange dygtige atleter, der i årets løb har vundet enten DM, EM eller VM medaljer.