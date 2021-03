Frisør skifter navn og bliver bæredygtig

Louise Nystrup overtog Salon Tronsi på Vallensbæk Strandvej for tre år siden i en alder af blot 25 år. Nu gør hun den bæredygtig og renoverer i samme ombæring salonen.

Sydkysten - 24. marts 2021 kl. 12:21

Vallensbæk: Salon Tronsi skifter navn og bliver en del af det danske frisørkoncept Park Styling.

Skiftet betyder blandt andet, at man får en helt ny serie af skånsomme produkter, hvor der er pant på emballagen.

Samtidig renoverer indehaver Louise Nystrup hele salonen, som hun overtog for tre år siden i en alder af blot 25 år.

Hvis man den seneste tid har lagt vejen forbi Vallensbæk Strandvej 300, har man måske bidt mærke i, at der har været håndværkere i gang, mens frisørsalonen Tronsi har været nedlukket på grund af COVID-19.

Salonen åbnede i 1954 og er en af Vallensbæk ældste saloner, måske den ældste. Louise Nystrup er Tronsis indehaver, og hun overtog den for tre år siden efter kun at være færdigudlært i et halvt år. Hun stod i lære i Tronsi, så hun kendte salonen særdeles godt, da hun overtog den.

- Jeg har altid gerne ville være selvstændig. Mine forældre har været det i mange år, så det ligger lidt i generne, at det vil jeg også være. Det er fedt selv at træffe beslutningerne som eksempelvis at renovere salonen og give den mit eget præg, siger Louise Nystrup, indehaver af Park By Tronsi.

Med sig i salonen har Louise Nystrup de to frisørassistenter Maria Plum og Yasmin Lassen samt 1. års eleven Maria Holst. Derudover er den tidligere ejer Helle Gram i salonen et par gange om ugen.

Bæredygtighed og stort netværk

Når Tronsi igen får lov til at slå dørene op tager Louise og hendes team hul på et nyt kapitel, idet hun indleder et samarbejde med Park Styling, der er et dansk frisørkoncept med fokus på bæredygtighed og faglig udvikling.

Park Styling fører sin egen serie af skånsomme produkter, hvor der er pant på emballagen. Desuden kan personalet komme på kursus regelmæssigt og indgår også i et landsdækkende erfa-netværk med de andre selvstændige partner-saloner.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med det nye samarbejde, som giver os mange fordele. Vi får mulighed for hele tiden at udvikle os fagligt, og oveni bliver vi en del af et professionelt fællesskab med de andre selvstændige Park-partnere, som vi kan udveksle ideer og erfaringer med. Det bliver rigtig godt, siger Louise Nystrup.

Der findes flere end 50 selvstændige Park Styling frisører rundt om i Danmark, blandt andet i Glostrup, Greve, København K og Søborg samt på Frederiksberg. Park Styling blev lanceret i 2018 og har kontorer i København, Kolding og Oslo.