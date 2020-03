Birgitte Rønnov (tv) og Maj-Britt Østerbye driver nu hver deres salon i lokalerne på 1. sal i Solrød Center 17. Foto: Helle Midskov

Send til din ven. X Artiklen: Frisør Forglemmigej er rykket ind hos Frisør Picasso Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frisør Forglemmigej er rykket ind hos Frisør Picasso

Sydkysten - 08. marts 2020 kl. 10:48 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frisør Maj-Britt Østerbye, som har Frisør Forglemmigej, er flyttet ind i lokalerne hos Frisør Picasso i Solrød Center.

De to frisørsaloner på 1. sal i Solrød Center nummer 17 skal fungere som to selvstændige saloner, men Birgitte Rønnov og Maj-Britt Østerbye vil udnytte de muligheder, der er for at hjælpe og sparre med hinanden i dagligdagen og dele omkostningerne.

Birgitte Rønnov har drevet frisørsalonen Picasso i 28 år i Solrød Center, men hun har i et stykke tid tænkt, at hun havde meget rummelige lokaler med plads til flere kunder på samme tid, og at det godt kunne udnyttes bedre. Da hun kom til at tale med Maj-Britt Østerbye, som tidligere har været ansat i Picasso, var der ikke langt fra tanke til handling, hvor hun tilbød Maj-Britt at rykke ind med egen salon.

- Jeg arbejdede i Picasso i ni år. Jeg har i den mellemliggende tid arbejdet i salon andet sted i centeret og været på nedsat tid i forbindelse med, at jeg fik børn, fortæller Maj-Britt og fortsætter:

- Nu har jeg igen mod på at arbejde som selvstændig, og jeg synes, at denne mulighed med egen salon her i Birgittes lokaler er en god løsning. Det betyder meget, at vi har arbejdet sammen før og kender hinanden godt.

De to frisører kører med hver deres åbningstider og hårprodukter.

- For os betyder det samarbejde, mere liv i salonen, og det er jeg meget glad for. Vi vil stille og roligt finde ud af, hvordan vi kan udnytte samarbejdet bedst muligt, forklarer Birgitte, som forstsætter:

- Men der er god plads, og faktisk har jeg også et stort lokale mere, som ikke bliver brugt, så det kunne da være fint, hvis der for eksempel var en kosmetolog, negleteknikker eller lignende, som kunne være interesseret. Det er ofte noget, jeg bliver spurgt til, fortsætter Birgitte Rønnov.