Freddy Aldenborg fik prisen overrakt af formanden for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget i Greve Kommune, Liselott Blixt. Pressefoto

Freddy fra Klub Aktiv vinder frivillighedspris

Sydkysten - 12. november 2020 kl. 13:25 Kontakt redaktionen

Greve Kommunes Frivillighedspris 2020 går til Freddy Aldenborg for sin store indsats som frivillig i Klub Aktiv på Nældebjerg Plejecenter.

Der var smil og glæde på Nældebjerg Plejecenter, da vinderen af årets frivillighedspris, Freddy Aldenborg, onsdag formiddag blev overrasket med blomster, diplom og en check på 10.000 kroner.

Freddy har siden 2004 været frivillig på Nældebjerg Plejecenter, og i dag hjælper han især til i Klub Aktiv, som er et tilbud for yngre borgere med demens. Her spiller han blandt andet kort og billard med borgerne samt sørger for morgenkaffe til de morgenfriske.

- Freddy udfører et uundværligt stykke arbejde i Klub Aktiv. Han er en frivillig ildsjæl, som har været med i mange år, og han fortjener at blive anerkendt for alt det, han yder til gavn for borgerne på Nældebjerg, siger formanden for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Liselott Blixt, som overrakte prisen til Freddy Aldenborg.

Hovedpersonen selv er taknemmelig for prisen, og han er ikke et sekund i tvivl om, hvordan de 10.000 kroner skal bruges.

- Jeg er meget rørt og stolt over at modtage prisen. Pengene skal selvfølgelig gå til Nældebjerg, så de kan forsøde tilværelsen for beboerne her i coronatiden, lyder det fra vinderen af årets frivillighedspris, Freddy Aldenborg.

Normalt bliver den årlige frivillighedspris uddelt ved et stort dialogmøde mellem frivillige foreninger og Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget. I år blev mødet dog udskudt på grund af corona, og derfor blev vinderen i stedet fejret i coronavenlige rammer på Nældebjerg Plejecenter.