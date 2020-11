Se billedserie Billedet her er fra en normal turnering, hvor der ofte er mange samlet. På billedet er det Lene Hansen og Ivan Pedersen, som i øvrigt begge deltog i den omtalte onlineturnering - og Ivan vandt sammen med sin makker den ene række.

Fransk visit ved lokal bridgeturnering

Sydkysten - 04. november 2020 kl. 10:26 Kontakt redaktionen

Greve Strands Bridgeklub afviklede mandag den første onlineturnering i klubben. Det gik næsten uden problemer - en af de lokale fik dog fransk dame som makker i den lokale turnering.

Bridgeklubber landet over er i denne tid forhindret i at mødes live ved bridgebordet.Uden coronatiltag ville 60-70 bridgespillere mødes hver mandag aften i klubben i Greve.

- Mens vi venter på, at det bliver forsvarligt at mødes på den sædvanlige måde igen, har klubben oprettet en turnering, der spilles hjemmefra og via pc, Ipad eller mobiltelefon med skærm. Så i stedet for at sidde fire personer ved hvert bridgebord, så sidder hver spiller hjemme alene og spiller, fortæller Eigil Peter Hansen fra Greve Strands Bridgeklub og fortsætter:

- På sådan en aften møder man så med sin makker en masse af de andre spillere i klubben - og alle spiller de samme spil. Det er næsten som en almindelig turneringsaften. Men uden det sædvanlige sociale samvær og den snak, der normalt er både under og mellem spillene.

Online Bridge kan lade sig gøre, fordi det allerede er muligt på internettet og via apps til telefoner og tablets. Greve Strands Bridgeklub har lavet deres egen turnering, som indtil videre er forbeholdt spillere fra klubben.

Danmarks Bridgeforbund hjælper landets mange bridgespillere til at få mulighed for at spille på denne måde. Og den hjælp har Greve Strands Bridgeklub nydt godt af.

Mandag den 2. november blev der spillet online i Greve Strands Bridgeklub for første gang. Der skete forskellige sjove ting. Det hører med til den historie, at det hele foregår på internettet. Og er der mange, der spiller samtidig, kan der ske pudsige ting. Mange vil kende det fra fx den dag, hvor alle vil på nettet og se deres personlige oplysninger om fx skat. Mange har sikkert prøvet ikke at kunne få forbindelse. Og sådan kan det også være, når der på verdensplan er omkring 40.000, der vil spille bridge via den server, som Greve Strands Bridgeklub også skal spille på. Den første aften lykkedes det ikke alle at komme ind, da turneringen startede. Via et sindrigt system og med stor hjælp fra Danmarks Bridgeforbund, som på det tidspunkt havde folk siddende og overvåge og hjælpe til, hvis der var problemer, lykkedes det bl.a. at skaffe en substitut til en af klubbens spillere.

Substitutten var fra Frankrig - og det var jo ellers en meget lokal dansk turnering, som var forbeholdt klubbens medlemmer. Men heldigvis var klubmedlemmet en meget rutineret onlinespiller, så han lod sig ikke gå på af det og begyndte hurtigt at chatte med spilleren fra Frankrig. Første forsøg var på engelsk, det franske var lidt for "rustent". Så blev der tændt for en oversætter på pc'en, og der blev sendt franske sætninger af sted. Det hjalp på "samtalen". Det blev så også en hyggelig aften for vores franske "gæst"og sammen med sin danske makker sluttede den franske dame som nummer et, det gør da blot oplevelsen lidt sjovere.

- Indtil videre fortsætter bridgeklubben med sine turneringer. Men alle glæder sig naturligvis til, at det bliver muligt at sidde ved bridgebordet og spille som vi plejer, fortæller Eigil Peter Hansen.