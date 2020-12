Fra ridecenter til rideakademi

Se billedserie Politikerne i Vallensbæk besluttede i april 2020 at omdanne Vallensbæk Ridecenter til en større rideskole ? Vallensbæk Rideakademi. Pressefoto

Sydkysten - 01. december 2020 kl. 04:56 Kontakt redaktionen

Akademiet giver Vallensbæks børn og unge endnu mere inspirerende og spændende rammer, de kan lege og lære i.

Politikerne i Vallensbæk besluttede i april 2020 at omdanne Vallensbæk Ridecenter til en større rideskole - Vallensbæk Rideakademi. Siden har renoveringen af staldene været i gang. Den er nu afsluttet, og kommunen har gjort plads til hestene efter den nye hestelovs forskrifter.

Planen med omdannelsen er at udvide rideundervisningen med plads til flere børn, unge og voksne fra Vallensbæk, og så skal akademiets faciliteter stadig anvendes til ridestævner og mange andre arrangementer.

- Vallensbæks rideakademi skal være for Vallensbæks borgere - især vores børn og unge. Vi kan nu byde velkommen til en større rideskole med et bredere samarbejde til skoler og daginstitutioner, som giver børnene endnu mere inspirerende og spændende rammer, de kan lege og lære i, og som kan skabe et godt fællesskab, siger Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk.

I 5. klasse på Vallensbæk Skole er ridning en fast del af idrætsundervisningen. Samværet med heste og turen i sadlen udfordrer klassedynamikken og eleverne på en ny måde.

For på Vallensbæk Skole er det ikke kun de klassiske discipliner som fodbold, badminton og rundbold, eleverne skal igennem, når klokken ringer ind til idræt. Her er der for andet skoleår i træk også ridning på skoleskemaet.

De to andre skoler - Egholmskolen og Pilehaveskolen - har også taget ridning på skoleskemaet til sig.

På sigt er det meningen, at også daginstitutionerne skal ud på rideakademiet en gang imellem. De vil især få glæde af akademiets to sprogponyer - Bella og Bojana.

- Jeg glæder mig til at skabe de oplevelser, jeg selv har haft, for rideskolens mange elever. At være ansvarlig for akademiets store rideskole giver mig chancen for at være med til at få stedet til at blomstre og udvikle sig i den retning, som man ønsker i Vallensbæk. Vallensbæk Rideakademi har nogle rigtig gode faciliteter, som vi kan arbejde videre med. Og det skal vi benytte os af, siger Anne Knudsen, der tiltræder som rideskoleansvarlig den 1. december 2020.

Anne er kommet på Vallensbæk Rideakademi, siden hun var syv år gammel. Det er et sted, der er ligesom et hjem for hende. Så da der dumpede et job ned som rideskoleansvarlig på Vallensbæk Rideakademi, kunne Anne ikke modstå at søge det. For med det job, kan Anne gøre sin hobby til sin levevej.

På rideskolen er der minihold, begynderhold, og der er hold for både let øvede og øvede ryttere. Som noget nyt - som en del af det nye rideakademi - tilbydes også voltigering.

Voltigering er en blanding af gymnastik, akrobatik og dans og bevægelse på ryggen af en hest, der enten skridter, traver eller galoperer. Som voltigør udvikler du din motorik, koncentrations- og samarbejdsevner, idet du laver øvelser sammen med dine holdkammerater på jord, træhest og hest.

I takt med at rideskolen bliver større, er det også håbet, at flere forældre vil træde til som frivillige kræfter.

Lørdag den 28. november besøgte Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen, Vallensbæk Rideakademi. Besøget blev markeret som den officielle indvielse af stedet.

På grund af corona-restriktioner var der ikke offentlig adgang til indvielsen.