Fra nytår skal affaldet sorteres endnu mere

Byrådet besluttede mandag, hvordan den øgede affaldssortering skal foregå i Greve

Sydkysten - 29. april 2021 kl. 07:04 Af Emil Abkjær Kristensen

Efter nytår skal Greveborgerne sortere i fire nye ekstra affaldstyper. Det er tekstiler, mad- og drikkekartoner, småt metal og farligt affald, lyder det i en pressemeddelelse fra Greve Kommune.

I hele Danmark går man over til at sortere affaldet i de samme ti affaldstyper, og dermed bliver det ens for alle og lettere at sorterer affaldet uanset, hvor man er, hvilket skal øge genanvendelsen og dermed beskytte klimaet.

Ens ordning for hele Danmark Formand for Greve Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Mortan Martinsson er godt tilfreds med, at affaldssorteringen nu blive ens over hele landet i stedet for, at hver eneste kommune tidligere har skullet opfinde sin egen affaldshåndtering.

- Det giver god mening at gøre det ens overalt. Vi fik jo en ny affaldsordning sidste år, og den har Greveborgerne taget til sig, kan vi se på tallene for genanvendelse. Der bliver virkelig sorteret ihærdigt rundt omkring i hjemmene. Nu skal ordningen så udvides endnu mere, men jeg er overbevist om, at vi finder ud af det, udtaler Mortan Martinsson i pressemeddelelsen.

I dag har alle boliger med egne beholdere en obligatorisk beholder til mad- og restaffald og en til papir og glas. Derudover har alle haft mulighed for at bestille ekstra beholdere til plast og til pap. I den nye ordning bliver alle fire beholdere obligatoriske, og beholderen til plast skal fremover bruges til en blanding af både plast, småt metal og mad- og drikkekartoner, der efterfølgende bliver adskilt på et sorteringsanlæg.

Tekstil vil blive indsamlet i klare sække, og alle vil få udleveret en plastkasse til indsamling af farligt affald.

For borgere i boliger med fælles affaldsløsninger vil den nye ordning betyde, at de skal sortere småt metal og mad- og drikkekartoner i containeren til plast. Dem, der ikke i forvejen har et miljøskab til farligt affald, vil enten få et opsat eller modtage en plastkasse til indsamlingen af det farlige affald.

Er der plads nok? Da sagen blev behandlet på mandagens byrådsmøde, var Enhedslistens Mehmet Dogru ikke overbevist om, at der bliver plast- og papaffald tømmes ofte nok i Greve Kommune.

- Vi har hørt fra KLAR Forsyning, at de roser os for at være gode, og jeg er ikke bekymret over i forhold til sorteringen. Men vi er en familie på fire, og allerede nu er vores pap og plastikbeholdere fyldt. Jeg tror, at det kommer til at være propfyldt i fremtiden, når der skal være flere ting i, og jeg er ikke sikker på, det er nok, at der kun bliver tømt en gang om måneden, sagde han.

Mortan Martinsson fortalte, at det allerede havde været en stor diskussion i teknik- og miljøudvalget.

- Vi ved endnu ikke, hvad det vil fylde, men vi tager et tjek på det løbende, så vi eventuelt kan rette op, sagde han.

Mikkel Witthøft (S) huskede de andre byrådsmedlemmer på, at Greve Kommune allerede har fået dispensation, så de udruller sorteringen fem måneder senere end mange andre kommuner.

- Vi kan læne os op af de erfaringer, der kommer fra de andre kommuner, så vi på et solidt grundlag kan lave et testforsøg. Jeg har stor tiltro til, at det bliver godt implementeret, sagde han.

Mere sortering koster mere I pressemeddelelsen fra kommunen understreger KLAR Forsyning, der står for at drive drive affaldsordningen i Greve Kommune, at man med den ordning, der blev indført i maj 2020, allerede har taget et stort skridt i retningen af at kunne opfylde de nye krav til affaldssortering.

Teknisk direktør i KLAR Forsyning, Jesper Koziara, understreger, at Greveborgerne allerede er langt med den nuværende ordning, men at det vil koste noget ekstra at komme helt i mål:

- Vi kan desværre ikke komme udenom, at det koster mere, når vores folk skal hente flere forskellige affaldstyper, men vi har lagt vægt på at præsentere en løsning, der giver den mindste stigning i prisen og den højeste stigning i genanvendelsesprocenten, og jeg synes, at det er en rigtig god ordning, som Greve Byråd nu har vedtaget, siger han.

Den endelige gebyrstigning for den nye ordning vedtages sammen med budgettet for 2022, hvilket sker i løbet af efteråret 2021.