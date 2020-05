Fotovogns-aspiranter testede blitz

Bilister på Vejlegårdsvej i Vallensbæk oplevede muligvis tirsdag eftermiddag at blive blitzet af en fotovogn. Men fotovognen havde en lille trekant stående, med et fotofælde-symbol og teksten test.

Ifølge Københavns Vestegns Politi stod fotovognen var parkeret på stedet, fordi kommende ATK-operatører uddannede sig til at måle og blitze bilister ved lav hastighed. Den øvelse krævede, at teknikken (blitzen) blev aktiveret. Det har betydet, at bilister er blevet blitzet uden at have kørt for stærkt.