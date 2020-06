De to unge knallertkørere forsøgte at stikke af fra en motorcykelbetjent, men kørte ned ad en blind vej. Arkivfoto.

Forsøgte at stikke af på stjålet knallert: Kørte ned ad blind vej

Sydkysten - 08. juni 2020 kl. 18:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag eftermiddag havde politiet held til at fange to knallertkørere, der forsøgte at stikke af. Den ene kørte på en stjålet knallert.

Omkring klokken 16.30 fulgte politiet efter to knallerter, som blev ført af unge mænd uden styrthjelm. Knallerterne kørte ad Greve Strandvej i sydlig retning, og en politimotorcykel blev sendt imod de to knallerter, for at bringe dem til standsning.

Da de unge knallertførere så politiet drejede de fra af Ole Suhrsvej og kørte videre, selvom betjenten gav tegn til at de skulle standse. Vejen endte blindt, så den ene knallert vendte om, og forsøgte at køre forbi politimotorcyklen.

Det lykkedes dog ikke, da føreren kørte ind i en hæk ved lav hastighed. Føreren af knallerten forsøgte at løbe fra stedet, men blev standset af nogle beboere fra vejen, som var kommet ud fra deres haver. Han viste sig at være en 17-årig mand fra Greve, som blev sigtet for at køre uden hjelm. Hans knallert blev taget med ind til nærmere undersøgelse, da politiet mistænkte, at den var konstruktivt ændret, så den kunne køre for hurtigt.

Den anden knallert fandt politiet gemt i en carport på Ole Suhrsvej, hvor føreren, en 19-årig mand fra Solrød Strand havde forsøgt at gemme den. Knallerten var efterlyst, da den blev stjålet fra Centervej i Karlslunde fredag aften.

Den 19-årige blev sigtet for brugstyveriet, og den retmæssige ejer var glad for at få sin knallert tilbage. Efter afhøring og sigtelse fik de to lov at gå fra stedet, men kan forvente at høre mere fra politiet i sagen. Når undersøgelsen af den 17-åriges knallert er færdig, vil han få besked om resultatet. Begge unge mænd kan forvente at høre mere fra politiet i sagen.