Arkivfoto Foto: Jens Wollesen

Forsøg på indbrud på to skoler

Sydkysten - 01. februar 2021 kl. 12:15 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Greve: Torsdag eftermiddag klokken 15.25 forsøgte fem gerningsmænd at bryde ind på Hedelyskolen. Men de blev opdaget af personale på stedet og stak af. En nødudgangsdør blev forsøgt brudt op. Fredag aften klokken 19.35 var den så gal igen på Arenaskolen. Her blev et sydvestvendt vindue knust, men der har umiddelbart ikke været nogen inden på skolen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi. Det var en hundelufter, som anmeldte indbruddet, og en patrulje kunne kort efter konstatere, at en rude ind til et kontor var knust.

Politiet oplyser, at der er overvågning begge steder, og at man nu, i samarbejde med skolerne, vil gennemgå materialet for at finde frem til gerningsmændene.

Politiet oplyser samtidig, at der ikke umiddelbart er nogen tegn på, at de to episoder hænger sammen - udover at det er to skoler i Greve, der er blevet ramt.