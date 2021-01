Forslag om ændring af ruten for buslinje 121 nedstemt

Jonas Ring Madsen (S) stillede forslag om at ændre på busruten for linje 121.

Sydkysten - 13. januar 2021 kl. 12:04 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Socialdemokratiets Jonas Ring Madsen stillede på det seneste byrådsmøde forslag om at ændre ruten for buslinje 121, så den ikke kører via Tværvej, men i stedet Strandvejen og Trylleskov. Men forslaget blev fejet af bordet.

Udgangspunktet, for ændringsforslaget til punktet om kollektiv trafikbestilling for i år, var en mail sendt til de lokale politikere fra skolebestyrelsen på Munkekærskolen. Skolebestyrelsen ønskede, at byrådet ville overveje en ny rute for linje 121. Da Munkekærskolens elever fra strandsiden og fra Trylleskoven benytter sig af Tjørnholmvej og Tværvej, som er meget trafikerede. Da man i sin tid planlagde ruten, var det før alle indflytninger i Trylleskovsområdet, men allerede nu kan man se, at der er kommet markant mere trafik på Tværvej. Krydset Tværvej/ Tjørnholmvej er blevet smallere efter det arbejde, der er lavet, og det er en flaskehals om morgenen. Samtidig er det ved dette kryds, at mange af Munkekærskolens elever krydser på vej til skole. På selve Tværvej er der fjernet chikaner i forbindelse med busruten, lød bekymringen blandt andet fra skolebestyrelsen til de lokale politikere. Det var de bekymringer, som Jonas Ring Madsen bar med til byrådsmødet, og som var begrundelsen for forslaget om at ændre på ruten, så den skulle køre via Strandvejen og Trylleskov i stedet for Tværvej, som den gør nu.

Jonas Ring Madsen undrede sig på mødet over, hvorfor forslaget fra skolebestyrelsen ikke var med på nogen måde under sagsfremstillingen. Borgmester Niels Hörup (V) kunne på mødet meddele, at han ikke havde set noget fra skolebestyrelsen. Det viser sig efterfølgende, at det var en fejl i mailadressen til borgmesteren, som var årsag til, at den ikke var nået hans bord inden byrådsmødet.

Mail eller ej, det store flertal i byrådet var ikke interesseret i at ændre på ruten, så den kører fortsat via Tværvej.

Venstres Kim Sunesen sagde blandt andet om begrundelsen for at fastholde den nuværende rute:

- Som formand for Familie- og Uddannelsesudvalget skal jeg gerne tage stilling til sikker skolevej. Tværvej er på ingen måde egnet til bløde trafikanter, uanset alder. 200 m parallelt med Tværvej er der et lukket stisystem, som leder direkte ned til Munkekærskolen. Fra Trylleskovområdet op til Munkekærskolen er der særskilt cykelsti. Så børn og deres forældre har alle muligheder for at vælge sikker skolevej, endda uden det på nogen måde er en omvej. Det er nærmere en omvej at vælge at cykle på Tværvej. Hvis vi ikke havde det lukkede stisystem, så ville det naturligvis være en helt anden snak.

For ændringsforslag stemte 5; Bo Nygaard Larsen (De Radikale), Emil Blücher (Liberal Alliance), John Wennerwald, Jytte Willendrup og Jonas Ring Madsen alle tre fra Socialdemokratiet. Imod ændringsforslag stemte 13; Henning Christiansen (HavdrupListen), Claus Redder Madsen (SF), Henrik T. Larsen (SF), Jan Færch (De Konservative), Brian Mørch (Dansk Folkeparti). Henning Arlofelt Petersen, Peter Klokker, Michael Arnø, Lene Stevnhoved, Dina Oxfelt, Ivar Haugaard-Hansen, Kim Sunesen, og Niels Hörup alle fra partiet Venstre,

Emil Blücher stillede i strømmen på Socialdemokratiets forslag endnu et ændringsforslag om, at der skal ske en evaluering af rute 121 i andet kvartal, men det blev også nedstemt. For ændringsforslaget stemte 6; Bo Nygaard Larsen (De Radikale), Emil Blücher (Liberal Alliance), John Wennerwald (S), Jytte Willendrup (S), Jonas Ring Madsen (S), Brian Mørch (Dansk Folkeparti). Imod ændringsforslag stemte 12. Det var de samme, der stemte mod det første ændringsforslag med undtagelse af Dansk Folkepartis Brian Mørch.

Udover ændringsforslag om, hvilken vej som linje 121 skal køre, så var der i byrådet enighed om, at buslinje 246 bestilles med udvidet drift og kører til Køge Nord Station. Buslinje 215 genbestilles fortsat med udvidet drift i myldretiden. Buslinje 97N, 121 og 220 genbestilles i samme omfang som i 2020, og at Flextur og Plustur genbestilles i samme omfang som i 2020.